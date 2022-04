Palmaseca, el millonario elefante blanco que le metieron al Deportivo Cali

.Publicidad.

El actual campeón del fútbol colombiano puede presumir de ser el único equipo de todo el país que tiene estadio de fútbol propio. El Campín es propiedad del Distrito de Bogotá, el Atanasio Girardot es de la Alcaldía de Medellín y así con todos los estadios donde juegan los equipos del fútbol colombiano. El Cali decidió emprender un duro camino para construir su estadio propio y fue así como en 2010, 9 años después de poner la primera piedra, inauguró el Estadio Palmaseca.

Aparte de ser el único que le pertenece a un equipo nacional supo ser el estadio de mayor capacidad. Hasta 55 mil personas cabían en el estadio pero siempre hubo quejas porque para muchos es un elefante blanco. Parece que hubiera quedado hecho a medias, queda a 20 kilómetros del centro de Cali y llegar y salir de allá es una verdadera tortura.

Palmaseca es el estadio más incómodo del país. Llegar hasta Cali un domingo en la noche podría durar más de cuatro horas ya que hay una sola vía de acceso (que antes era una trocha), lo que convierte su salida en un verdadero infierno vehicular. Sus graderías antes eran bancos de cemento que lo hacían ver horrible en televisión y solo hasta hace unos pocos años le pusieron silletería de color verde, haciéndolo más ameno para los hinchas que van muy poco al estadio.

A menos que sean finales de liga o clásicos importantes contra el América es casi imposible ver el Palmaseca lleno, y es entendible la situación. No es que no tengan hinchada, el problema es que todos esos problemas de infraestructura y lejanía de la ciudad desmotivan a los azucareros que quisieran ir a ver a su amado Cali.

Ni su debut en Copa Libertadores contra Boca Juniors fue motivación suficiente para llenar el estadio y ha sufrido tanto que incluso, en 2017, la Gobernación del Valle, cansada de las quejas, declaró el estadio no viable. Los problemas eran múltiples: movilidad, seguridad, ventas ambulantes y desórdenes logísticos que convirtieron un verdadero incordio la labor de la policía quien bombardeó con derechos de petición a la Gobernación del Valle. Hoy en día todavía arrastran esos problemas y eso sin contar que gran parte del proyecto no se hizo. A las 937 suites que componen el estadio no se pudieron agregar los dos restaurantes con vista a la cancha y un Centro Comercial que no se terminó. Tampoco se reactivó el viejo hipódromo de Cali que colinda con los terrenos y el aumento de los socios del Cali no es tan significativo como el que se esperaba.