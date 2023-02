¿Otro que se cree narco? A lo Epa Colombia, Yeferson Cossio regaló plata en la calle

.Publicidad.

Para nadie es un secreto que Yeferson Cossio es uno de los influencers más reconocidos en el país y además de eso, cuenta con un gran número de seguidores en sus redes sociales. Lo cierto es que, además del contenido cómico que publica, la gente también está pendiente de lo que comparte pues en muchas ocasiones, el paisa suele regalar dinero. Y es que, el influencer no suele escatimar en gastos y le gusta dar grandes sumas de dinero a su millones de seguidores.

Además de eso, el paisa también suele tener diferentes actos humanitarios, pues muchas veces sale a las calles para poder darle comida y demás detalles a los habitantes de las calles. Ahora, Yeferson Cossio decidió visitar el barrio donde creció, el popular 1 de Medellín y evidentemente, el influencer causó todo un revuelo allí en el lugar. Y es que, el paisa es uno de los personajes más queridos en Medellín y esto se evidencia cuando él se encuentra en las calles.

Allí, Yeferson Cossio aprovechó para compartir con la gente de su antiguo barrio y además, también aprovechó para hacer algo que les gustara. El influencer empezó a regalarle plata a la gente por medio de diferentes dinámicas y muchos se veían alegres y agradecidos con el paisa y además, no fue poca la plata que regaló. Lo cierto es que, no es la primera vez que sucede esto y no será la última vez, aún así, la gente lo sigue y seguirá queriendo por este y demás gestos.

