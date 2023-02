.Publicidad.

Para nadie es un secreto que Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos por su gran fanaticada a lo largo del país. Y es que, el artista siempre ha demostrado una gran cercanía con sus seguidores por medio de sus redes sociales, donde suele ser muy activo y comparte bastante con ellos. Además de eso, en muchas de sus presentaciones, el pereirano también es muy cercano a los asistentes a sus shows, pues siempre busca la manera de estar junto a ellos.

A pesar de esto, hay ocasiones en que esta situación cambia y hasta el propio Jhonny Rivera termina teniendo problemas con sus seguidores. Esto le pasó al cantante, quien por medio de sus redes sociales relató el bochornoso hecho que vivió con una seguidora en plena calle. Tal parece que el artista se encontraba esperando en un punto para poder tomar un taxi, cuando una mujer empezó a gritarle desde lejos Giovanny Ayala en reiteradas ocasiones.

Evidentemente Jhonny Rivera no respondió debido a que ese no era su hombre, aún así la mujer lo siguió llamando y además lo atacó por no responder, dudando de su humildad. La mujer enojada terminó por lanzarle una pepa del chontaduro que estaba comiendo, irritando al hombre por completo. Según confesó Jhonny Rivera, de haber sido un hombre, habría peleado. Lo cierto es que el cantante no estaba en un buen momento, pues recién habían operado a su padre.

