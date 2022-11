Otro ídolo despreciado por su pueblo: la depresión que es ser Nairo Quintana

.Publicidad.

Egan Bernal se ganó un Tour de Francia y un Giro. Egan sobrevivió a un terrible accidente. Sin embargo la gente no quiere a Egan. No lo reconocen como ídolo porque el ídolo más grande de la historia del ciclismo colombiano se llama Nairo. Los niños quieren ser Nairo. Nairo representó algo tan soñado en estas tierras como es la venganza del Muisca ante los altivos europeos. La historia de Nairo era tan atractiva que los cronistas del país la contaban y ganaban premios. El campesino de Cómbita hijo de un papá que no podía caminar y una mamá recolectora de papa que había sobrevivido a una extraña enfermedad que mataba a los niños y a que una volqueta lo atropellara. Era tan pobre que llevaba a su hermana cargada del maniubro de su bicicleta hasta Arcabuco, donde estaba la escuela más cercana, 15 kilómetros diarios que fueron forjando al campeón.

En el 2010 el ciclismo colombiano estaba muerto hasta que este muchacho repitió la hazaña de Alfonso Flórez, ganarse el Tour de L’Avenir, la competencia para menores de 23 años más prestigiosa del mundo. Entonces todo fue gloria y vinieron los duelos con Froome, los tres subcampeonatos del Tour, un Giro, una Vuelta, un animal.

Pero Nairo fue víctima, como el resto de su generación, de los nuevos ciclistas creados casi que genéticamente, como Pogacar, que van bien en la crono, en la montaña, en las Grandes Vueltas y en los clásicos. Movistar lo despreció. Recaló en el Arkea, un equipo de tercera al que el boyacense volvió, con sus triunfos, de primera y quienes en la primera adversidad decidieron darle la espalda. Porque lo que Nairo había hecho este año no era más que la confirmación, una vez más, de que era un súper crack. Sexto de un Tour de Francia, el más viejo de todos los competidores en estar en el Top 10 a pesar de que no tenía equipo, de que era miembro de un equipo de segunda, con coequiperos de tercera. El país vibró hasta que se descubrió que usó Tramadol y todo acabó para él. A Nairo, desde que era un sub 23, le ha costado su color de piel. Imaginen, dentro del lote, en pleno Tour de L’Avenir, lo escupían, lo amedrentaban y él no se dejaba. Era bravo, era líder.

De un día para otro Nairo Quintana pasó de ser el salvador de un equipo a ser despreciado por el mismo dueño del Arkea quien lo echó como si fuera un perro. Y el país no es consciente que con la debacle de Nairo muere una parte del ciclismo nacional. Es un retroceso absoluto para el único deporte que nos ha dado gloria. Es muy probable que a los 32 años Nairo no vuelva a correr en un equipo de élite Ha quedado marcado por una droga que además no es una sustancia dopante. Y al país simple y llanamente le ha valido un comino lo que le sucedió. Acá se olvidan los logros rápido. Nadie acompaña a Nairo en el dolor de su decadencia. Cobijemos a nuestro héroe ya que esta tierra no es que de muchos.