El aclamado ‘Festival Vallenato’ que iba a realizarse este 28 de abril en el estadio Armando Maestre Pavajeau, con Arcangel como artista principal, fue cambiado de fecha. El anuncio se hizo desde las redes de la empresa ‘La Placita Club’ quien organiza el evento.

A pesar de que un día antes se publicó la programación, horarios y boletería, la empresa comunicó que el show de más de 15 horas quedaría para el 29 de abril, en el mismo lugar, Valledupar: “Ofrecemos mil disculpas a todos nuestros clientes que han adquirido sus boletas con anticipación, y asimismo informamos que las boletas adquiridas seguirán siendo válidas para ingresar al evento”, comunicaron a través de sus redes y para alivio de todos Arcangel seguía en el poster.

Lo que tenía preocupados a muchos, era la posible no asistencia del puertoriqueño, pero está más que confirmado. Aunque, La Placita no ha dado las razones por las que se hizo dicho cambio de fecha, se dice que es porque Arcangel “La Maravilla” tiene otro concierto ese día. Por el momento, no tienen ningún artista en caso de que el reggaetonero no pueda asistir, dejando al descubierto que la planeación no ha sido la mejor.

