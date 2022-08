Oscar Rivas se destapa y habla sobre el aplazamiento de su pelea

Por: Miguel Angel Castañeda Jimenez |

agosto 23, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En una entrevista concedida a principios de este mes al portal Boxeo de Colombia, el único campeón mundial de boxeo colombiano en la actualidad, el vallecaucano Oscar “Kaboom” Rivas (28-1, 19 KOs) al fin dio declaraciones con respecto a la situación que llevó al aplazamiento de su pelea. Vale la pena resaltar que este evento boxístico originalmente programado para el 13 de agosto en la ciudad de Cali, tuvo una serie de irregularidades en torno a su realización, las cuales llevaron a anunciar la posposición de esta cartelera a finales de julio. El encargado de dar esta noticia fue el promotor de Oscar Rivas, el señor Yvon Michel.

Del mismo modo, es pertinente aclarar que el autor de la presente nota ya había manifestado su preocupación en torno a la realización de esta velada. En artículos anteriores publicados en esta misma sección, además del cubrimiento la parte netamente deportiva del combate, también se hizo seguimiento a las cuestiones logísticas del mismo. Falta de claridad en cuanto a la boletería, ausencia de seriedad en las redes y páginas oficiales y promesas fantasiosas de megaconciertos llenos de estrellas tales como JLO, Marc Anthony, Floyd Mayweather y Ronaldinho, solo fueron algunos de los indicios que ponían en duda la realización del evento.

-Publicidad.-

De la misma manera, antes de entrar de lleno en las declaraciones de Rivas en la mencionada entrevista, se tiene que mencionar que varios de los protagonistas de la velada se han visto afectados. Por ejemplo, la noruega nacida en Colombia Cecilia Braekhus que tenía pensado disputar el título superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ya no podrá realizar esta pelea en un futuro cercano. Esto debido a que la actual monarca de esta organización, la sueca Patricia Berghult al ver que este combate no se iba a realizar, firmó un pleito para el 3 de septiembre en Liverpool, Inglaterra, en una unificación ante la campeona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la inglesa Natasha Jonas.

Ya entrando en materia, se pudo ver a un Rivas bastante molesto con el empresario encargado de la organización del evento en el país, el empresario Juan Carlos Criollo Moreno. El campeón del peso “Bridger”, aseguró que esta persona desde un principio le generó suma desconfianza. Estos recelos aumentaron con el paso del tiempo, a causa de la falta de organización por parte de este señor y falta de acuerdos vitales tales como el de la boletería o algunos pagos indispensables para llevar a cabo un evento de la magnitud como el que se pretendía realizar.

Publicidad.

Igualmente, el campeón hizo énfasis en que este empresario incumplió al no realizar estos pagos. Además, resaltó que Criollo Moreno siempre buscó hacer tiempo para no llegar a un acuerdo ni cumplir contratos. También, visiblemente molesto, Rivas manifestó que el empresario no dejó que otras personas que estaban interesadas, se involucraran en la organización del combate. Tal como fue mencionado anteriormente, estas promesas de megaconcierto y alfombra roja llena de estrellas solo hacia aumentar las sospechas. Inclusive, se rumora que el no llegar a un acuerdo con una de estas figuras artísticas, fue usado como excusa por parte del empresario. Este rumor fue comprado por la prensa deportiva extranjera, la cual sacó titulares seccionalitas en los que vinculaban a JLO con estos boxeadores.

Cuando se le preguntó acerca de la razón para escoger hasta persona como encargada de la logística, este respondió que Criollo había argumentado el haber tenido experiencia en el manejo de grandes eventos tales como la Copa América. Sin embargo, este personaje poseía nulos antecedentes en cuanto a la organización de veladas de boxeo. Por lo tanto, quedan ciertas dudas en relación a los argumentos para otorgar este evento a esta persona.

Por último, “Kaboom” luego de expresar que esta había sido la primera vez que daba declaraciones de manera oficial sobre este tema, manifestó su deseo de realizar como sea su primera defensa de título mundial en Colombia. Por lo que aseguró que se están explorando las diferentes posibilidades para que sea de esta manera y cumplir su sueño de tener una gran pelea ante su gente. No obstante, también aseguró que espera realizar este combate en cualquier parte del mundo, al ser consciente de que la posibilidad de llevarla a cabo en Canadá es bastante latente. Vale la pena resaltar, que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), estableció un plazo hasta final de año para realizar esta defensa ante el retador obligatorio, el polaco Lukasz Rozanski.

@MiguelKastaneda