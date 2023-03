.Publicidad.

El periodismo deportivo en Colombia sufrió un vuelco absoluto después de que se conociera la posible salida de Oscar Rentería de Caracol Radio. El periodista era baluarte del medio radial desde hace años; y junto a Cesar Augusto Londoño tenia la batuta del tema deportivo con su programa 'El pulso del futbol'. Sin embargo, desde hace algunos días su voz dejó de escucharse en el medio, y varios de los seguidores se preguntaron si lo habían sacado o si tenia algún problema que le impidiera estar en el programa.

Así fue como algunos medios empezaron a rumorear que Oscar Rentería habría dejado de hacer parte de 'El pulso del futbol', especulaciones que en las ultimas horas han tomado muchísima más fuerza debido a algunos comentarios del mismo periodista, y a su ausencia en Caracol Radio.

-Publicidad.-

La razón de su salida no es confirmada; pero muchos le atribuyen la responsabilidad a las declaraciones que el comunicador dio acerca del presunto abuso sexual que cometió el jugador del PSG, Achraf Hakimi. "Una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista. Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto" fueron sus palabras.

Publicidad.

Lo cierto es que después de los comentarios, Oscar Rentería desapareció de Caracol Radio y ya hasta le ponen reemplazo. Varios aseguran que la nueva voz de 'El pulso del futbol' será Juan Felipe Cadavid.