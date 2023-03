La dejó como una mala madre: Las pullas de Piqué a Shakira por sus constantes ataques

El exfutbolista dio a entender que la cantante no ha pensado en sus hijos y los ha expuesto. También aseguró que no volverá a hablar del tema

Desde su separación el exjugador del Barcelona ha estado en el ojo del huracán, pues contrario a Shakira, él no ha hablado mucho sobre el tema, ni siquiera de las controversiales canciones que la colombiana le dedicó y por las cuales durante varias semanas estuvo como tendencia.

Recientemente, el español estuvo como invitado en el programa radial “El món a Rac1”, conducido por Jordi Basté, allí fue interrogado respecto a su separación y las múltiples canciones que Shakira le ha dedicado cómo ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Session 53’ y ‘TQG’.

En la entrevista, Piqué habló sobre la investigación contra el jugador Dani Alves, sobre Lionel Messi, y su nuevo proyecto, la Kings League. Después de esto, Basté le preguntó si había escuchado la polémica canción de la barranquillera junto a Bizarrap.

“Si, obviamente. No, no quiero hablar del tema, no creo que toque”, dijo en un principio el español. Además dió a entender que contrario a él, su expareja no ha puesto como prioridad sus hijos “Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. No tengo ganas de hablar más. Solo quiero que mis hijos estén bien”.

Su declaración lo hizo merecedor de algunos halagos pero también de fuertes críticas “Todo un caballero , así debe ser si no tenemos nada bueno q decir de una persona , mejor es el silencio”, “Por eso hizo el circo con el Casio y el Twingo y ahora quiere parecer un ser de luz”, “Creo que entre más habla más mal queda”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Gerard Piqué lanza un dardo a Shakira: "Los padres tenemos que intentar proteger a los hijos" pic.twitter.com/Xumz2OfxQm — La Vanguardia (@LaVanguardia) March 14, 2023