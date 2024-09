Estas son las 6 tarjetas de crédito que menos recomiendan tener en Colombia; generan muchos intereses

.Publicidad.

De acuerdo a la cuenta de influencers expertos en descuentos llamada Price It, hay que tener mucho cuidado a la hora de adquirir una tarjeta bancaria, porque algunas de las más preferidas por las personas suelen cobrar intereses desde el primer día de la compra. Una famosa tarjeta de Scotiabank Colpatria, hace parte de las menos recomendadas.

Por estas razones, Juan Daniel Hidalgo, el creador de contenido que protagoniza los videos de Price It, remarcó que si viviera en Colombia no tendría las tarjetas American Express de Bancolombia, Tarjeta Cero de Banco Popular, Free o G Zero de Davivienda, Cero Rollo de Banco de Bogotá y la Tarjeta Onelight de Scotiabank Colpatria.

..Publicidad..

El problema con la American Express, es que cobra intereses diarios; mientras que la Cero de Banco Popular cobra intereses por cada día financiado. Sobre la Free y la G-Zero de Davivienda, Hidalgo remarcó que cobran intereses después de la compra, incluso si esta se hace a una cuota.

...Publicidad...

| Le puede interesar: La aplicación que lo ayuda a encontrar productos baratos y fue ...

....Publicidad....

Mismo problema que habría con la tarjeta Cero Rollo de Banco de Bogotá y con la One Light de Scotiabank, Colpatria. Una de las personas que comentó su video, justificó a los bancos argumentando que esas tarjetas no cobran cuota de manejo.

Nu, Rappi y BBVA, son algunas de las tarjetas que sí recomiendan los seguidores de la cuenta en la sección de comentarios. Uno de los usuarios incluso afirma que Rappi le habría devuelto hasta medio millón de pesos por utilizar su tarjeta.

| Lea más: Las 2 zonas con los arriendos más baratos de Bogotá; valen menos de $800.000