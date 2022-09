Ojo con sus millas por vencer, porque Avianca se las está comiendo de golpe

Tenía 20.000 millas y de la nada, me las acaban de tumbar. Comparto esta experiencia para que los usuarios tomen sus precauciones y la aerolínea no les haga conejo

Como aerolínea, Avianca va de mal en peor. Literalmente me acaba de tumbar de golpe las más de 20.000 millas que tenía yo acumuladas hasta el pasado mes de junio.

Hace unos días, como cada mes, recibí por correo electrónico mi estado de cuenta de millas acumuladas (Lifemiles) con corte a agosto y me llamó la atención que aparecía en ceros. Pensé que se trataba de un error o que incluso habían hackeado mi cuenta y habían sido transferidas a algún ciberdelincuente.

Me puse a revisar estados de cuenta anteriores y a finales de julio aparecía como si ese mes las hubiera redimido por completo.

El estado de cuenta de junio nunca llegó, y en el de mayo aún aparecían las más de 20.000 millas acumuladas, cero nuevas, cero redimidas y un escueto aviso de que las “millas por expirar” serían diferidas a finales de junio, aviso por el cual no me había preocupado mucho porque hasta hace unos años –diría que antes de la pandemia– Avianca normalmente hacía expirar solo una parte de las millas acumuladas, pero no todas.

Me comuniqué entonces al centro de ayuda telefónica y el asesor de turno me aclaró, por un lado, que ahora las millas, si no se mueven, expiran en un año y ya no en dos, como antes, y por el otro, que ya expiran completas y no solo una parte, lo que obviamente me molestó porque le aclaré que Avianca nunca me avisó sobre ese cambio en su política de expiración de millas, como habría sido su obligación.

Uno no es bobo, y de haberlo sabido con anticipación, obviamente habría cambiado millas por puntos o hecho alguna transacción para que todo ese millaje acumulado siguiera vigente y no se perdiera.

Tengo la impresión de que, por los problemas financieros que atraviesa, Avianca está ahora incurriendo en estas malas prácticas de expiración de millas sin la debida advertencia, para quitarse de encima una pesada deuda con los viajeros frecuentes.

Comparto esta mala experiencia con los lectores que tienen millas acumuladas y no las han usado por algún tiempo para que tomen sus precauciones y Avianca no les haga conejo como a mí. Úsenlas lo más posible antes de dar pretexto a la aerolínea para que se las quite todas arbitrariamente.

Y también quedan notificadas de esta irregularidad las autoridades competentes para que hagan las indagaciones pertinentes y apliquen las sanciones o multas a que haya lugar por estas malas prácticas en que está cayendo para la expiración de millas de sus clientes.