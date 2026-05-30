Ojalá que no gane Cepeda

VIDEO, Puntos de vista. Este domingo es el día de las elecciones. A mí lo que más me preocupa es que llegue a ocurrir el desastre de que mediante maniobras petristas, pueda ganar en primera vuelta el señor Cepeda,

El balance que se puede hacer del gobierno de Petro es absolutamente fatal y metió goles en las narices de una burguesía que no tiene ninguna fuerza, porque la burguesía del país es burocrática y gansteril, vive de los recursos del Estado y de aliarse con las bandas criminales grandes.

Pienso que es un ambiente complejo para las elecciones. Hay muchas zonas donde no hay garantía de que de que haya elecciones limpias. El aparato militar no está en capacidad de controlar el territorio colombiano. La policía lo mismo. Es decir, es una situación de colapso del Estado desde hace mucho rato. Esto viene desde Samper que llegó con el dinero del narcotráfico y ha seguido así de tumbo en tumbo.

Es una elección crucial porque yo creo que de ganar Cepeda es ya el comienzo del fin. Cepeda es peor que Petro. Cepeda es totalmente izquierda. Petro es un populista, un farsante. Muy preocupado con los resultados electorales. Ojalá no gane Cepeda, no porque los otros dos sean buenos. Yo creo que ya Paloma se desinfló. Muchos errores cometió la alianza que hizo con Oviedo, eso no sirvió para nada y el Tigre pues está en crecimiento, pero no sé si le alcance para llegar a la segunda vuelta.

Esperemos que no gane Cepeda, eso es lo más importante, porque es en realidad un doctrinario, un comunista de la década del 60. No creo que sea corrupto, no lo ha mostrado hasta ahora, pero bueno, Petro sí fue la cosa más espantosa que pudo ocurrir. Trngo qye llamar a la gente a que salgan a votar en contra de Cepeda. Mucha gente del pueblo va a votar por él. Bueno, eso fue el legado que nos dejó Petro.

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