Odia a los influencers pero se llena de plata con eso: la falta de neuronas de Yeferson Cossio

Yeferson Cossio es uno de los influencers colombianos más reconocidos a nivel nacional, su diferente tipo de contenido lo ha llevado a protagonizar varios escándalos y polémicas, de las que no siempre termina muy bien parado y al parecer no está muy contento con pertenecer al gremio de creadores de contenido.

Recientemente, se realizaron los Instafest 2022, los cuales premian a los influencers que se destacaron durante el año. Yeferson Cossio estuvo nominado a ‘Mejor creador de contenido Facebook del año’, a pesar de que asistió a la ceremonia realizada en Cartagena, el paisa atacó a las personas que laboran en esto al igual que él.

En una de sus cuentas secundarias de Instagram, Yeferson Cossio arremetió contra los influencers y aseguró que eran un gremio “basura” y por lo mismo en su círculo social casi no tiene amigos que sean creadores de contenido.

“Como muchos de ustedes notarán yo no me junto con influencers, mi círculo es muy cerrado (...) yo no grabo con nadie, no es que me caigan mal, sino que este gremio de influencers en general es una put* basura, yo creo que no hay un gremio más asqueroso que nosotros los influencers. Esa gente es despreciable” inició diciendo Cossio.

También aseguró que desprecia a los influencers “Cada vez que alguien dice que odia a los influencers, yo los apoyo, yo también. Yo soy influencer, yo sé más que usted, somos una basura, aquí hay un montón de gente elevada”

Yeferson Cossio, finalizó afirmando que ese era un medio donde las personas actúan por conveniencia y que él es consciente de que muchos de sus colegas lo buscan para lucrarse con su imagen.

“Nadie es más lame cul*s y conveniente que un influencer. Por ejemplo, los influencers que a mi me han tocado, me echan mierd* en redes y cuando los veo de frente se van corriendo, me evitan la mirada. Ya con eso son unas locas, yo por eso no volví a responder mensajes, porque me escriben desesperados para recoger migajas de lo que deja mi nombre” dijo el influencer.

