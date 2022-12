Ser influencer: la maldición que no deja ser feliz a Yeferson Cossio

.Publicidad.

Yeferson Cossio es uno de los personajes más reconocidos y controversiales de las redes sociales en Colombia. A pesar de las buenas obras que suele realizar y con las que se ha ganado el aprecio de muchas personas, también el ser protagonista de diferentes polémicas lo ha hecho objeto de críticas.

Hace unos días, el influencer a través de Instagram compartió la vergonzosa escena que le hizo pasar un hombre por el simple hecho de que él fuese una figura pública.

Yeferson Cossio le reveló a sus 10 millones de seguidores que mientras esperaba un vuelo, un hombre se le acercó para corroborar su identidad e inmediatamente comenzar a soltarte a grito entero algunos insultos.

“Un señor de muy avanzada edad me va diciendo: ‘mijo, usted es el youtuber, ¿cierto?’. Yo no hago mucho YouTube pero así me dicen, así que asumí que era yo, y le he dicho: ‘sí' y me va diciendo así, me encara en frente, se me para recto y me dice dizque: usted me cae mal”, inició contando el creador de contenido.

También dijo que en un principio él no quiso prestarle mucha atención al hombre y sólo le respondió “Ah que bueno, bonita noche”. Sin embargo, el sujeto no quiso dejar las cosas de esa forma y siguió reprochandole su labor al paisa “Ustedes creen que por ser youtubers todo el mundo les tiene que rendir pleitesía, les tiene que dar el mejor trato”.

Finalmente, Yeferson Cossio afirmó que la hija del hombre se disculpó con él y se cuestionó porque él hombre habría actuado de esa forma hacia él “¿Qué le habrán hecho a ese pobre señor y por qué la cogió conmigo? Yo aquí ni siquiera he hablado con nadie, ni he exigido un buen trato de nada. Yo soy cortés”.

