Ocho propuestas de Petro que podrían hacerlo caminar sobre la cuerda floja

Por: Alejandro Cabezas Guerrero |

agosto 30, 2022

He recibido todo el matoneo habido y por haber: le atiné a que la Selección Colombiana de fútbol no iba a clasificar al mundial, que el Deportivo Cali iba a ganar por fin su anhelada décima estrella, que ante todo pronóstico Petro iba a ser presidente de la República y que la protagonista de la posesión iba a ser la Espada de Bolívar; ¡hasta miedo siento de mí mismo! Y no es que tenga fuentes de información AAA o que tenga poderes adivinatorios, sino que a veces uno les atina a las cosas así, “de arepa” como dicen los expertos.

Así pues, varios de esos amigos me han preguntado mis pronósticos en lo que respecta al nuevo gobierno y es aquí donde me lavo las manos como Poncio Pilatos y hablaré únicamente desde los deseos y la carnalidad: cualquiera quien ganado las elecciones, mis deseos habrían de ser los mejores; no puede ser que, por antagonismos políticos o extremismos baratos, existan seres que le deseen mal a la administración de turno solo para decir “¿sí ven?, yo siempre tuve la razón”; ojalá ninguno de ellos la tenga.

Admito que ante los posibles inconvenientes que inevitablemente van a ocurrir, a este gobierno le tengo fe. Le tengo fe porque, para bien o para mal, en este primer mes de gobierno se han evidenciado pasos que denotan congruencia entre el plan de gobierno prometido en campaña y la realidad: recorte tanto de recursos como de cargos innecesarios, un intento por reestructurar algunos entes de control, un cambio en la visión y objetivos de las Fuerzas Armadas, visos de reforma a la Policía Nacional, la búsqueda de mecanismos para encontrar una “paz total”, la designación de personal idóneo para cada una de las 17 carteras del ejecutivo, y un aparente clima de gobernabilidad que se vislumbra en el ejecutivo.

Estos, entre otros objetivos, son solo la punta de un iceberg llamado plan de gobierno que en sí mismo es una espada de doble filo (hablando de espadas), porque si triunfa, convertirá a Colombia en una potencia regional; pero si fracasa, le daría la razón a aquellos que siempre esgrimieron como discurso que este gobierno nos llevaría hacia el “socialismo del siglo XXI” y a una quiebra económica equiparable al caso venezolano.

En este sentido, me he dado a la tarea de enumerar ocho grandes retos que enfrentará el gobierno Petro, por lo menos, en su primer año:

Binomio Gobierno-FFAA: No nos digamos mentiras; ante el pasado rebelde de Gustavo Petro y la desconfianza generada en las tropas desde el Comandante saliente Eduardo Enrique Zapateiro, en pasillos y transporte público se escucha la sentencia: “Le van a hacer golpe de Estado”; es imperante para el nuevo gobierno establecer una relación de confianza y concordia con las tropas y el alto mando a fin de evitar “ruidos de sables” o filtración de mensajes peligrosos desde un pequeño sector de la oposición. Para ello resulta interesante el plan de reestructuración, beneficios educativos, y al plan de ascensos al que el presidente se ha venido refiriendo en las últimas semanas. Relaciones internacionales: Mantener las relaciones comerciales con los EEUU (principal aliado comercial de Colombia) y el restablecimiento de las relaciones políticas, militares, migratorias y comerciales con Venezuela, le haría muy bien a la herida economía colombiana que aun no se ha podido reponer de la pandemia. Reforma tributaria: Lograr un consenso por fuera de las prebendas políticas y que no afecte de sobremanera al bolsillo del colombiano de a pie, permitirá recolectar los rubros necesarios para ejecutar el proyecto del Pacto Histórico. ¿los escollos?, los grandes empresarios que se niegan a tributar y para ello pusieron a trabajar a toda máquina sus brazos periodísticos, también el déficit fiscal de $83 billones, lo cual equivale a 6,8% del Producto Interno Bruto, que nos dejó el tristemente célebre gobierno de Iván Duque…un hueco que se debe tapar. Reforma constitucional: Que ni por el carajos se le ocurra a Petro reformar la Constitución, ya sea por Acto Legislativo o por Referendo para alargar su periodo presidencial. Eso se llama inconsecuencia política, y ser inconsecuente se paga tarde o temprano. Exploración petrolera: Punto álgido aquel de frenar las exploraciones petroleras en Colombia. Es urgente llegar a un punto medio donde se prohíba el uso del fracking, pero donde tampoco se prohíba la exploración petrolera. Es una de las pocas fuentes de ingreso de recursos que tiene la nación, además, puede que se disparen los precios del combustible y ahí sí nos lleva el que nos trajo. Oposición: Mantener una postura respetuosa y acorde con los postulados democráticos para con la oposición política, generará un clima distendido y democrático que puede ser beneficioso en el fortalecimiento de la gobernabilidad desde Senado y Cámara. Paz total: Acercar al ELN al proceso adelantado con las extintas Farc (acuerdo de finalización del conflicto) y hacer un proceso de paz en tiempo récord, así como la implementación de una ley de sometimiento a la justicia creíble y acorde a la Constitución y la ley para desmovilizar a grupos disidentes, paramilitares y narcotraficantes, será un reto mayúsculo para el gobierno del Pacto. Para ello será fundamental el papel de las FFAA ante eventuales incumplimientos: “a Dios rogando y con el mazo dando” Reactivación industrial y confianza inversionista: Recomponer el golpeado campo colombiano, reducir las hectáreas de coca mediante políticas públicas de sustitución de cultivos, recuperar el control de la multinacional Monómeros de las ineficaces manos de Juan Guaidó y la construcción de vías terciarias, así como el fortalecimiento el músculo financiero de las empresas nacionales, será el reto de mayores proporciones que enfrentará el actual gobierno. Ello desencadenará inevitablemente en el acompañamiento de los gremios económicos que, a fin de cuentas, son los generadores de empleos en el país.

El de la despedida: Increíble que se sigan destapando escándalos de índole financiero y ningún ente de control haya hecho veeduría; me refiero al caso de las casitas (cajitas) de madera elaboradas por el Consorcio Providencia posterior al Huracán Iota de 2020, las cuales ascienden al escandaloso costo total de $640.000.000 cada una. El representante legal del Consorcio, Camilo Baracaldo, tuvo el descaro ante un medio local de justificar peso por peso el desfalco: manifestó que para el transporte de los materiales se necesita una logística de 8 contenedores con una capacidad aproximada de 10 toneladas lo que explica el dinero invertido. Para completar el collar de perlas, la madera presenta daños estructurales y los pobladores han denunciado goteras y agrietamientos.

Y, para cerrar con la amena charla teatral, el director del medio radial cerró con esta maravilla:

-Perfecto doctor. Todo quedó claro. Es importante que se comunique con la directora de Findeter para que ella le explique el resultado de las cuentas al presidente Petro. Acá no hay un desfalco sino falta de información presidencial.

En pocas palabras, acá va a pasar lo mismo que con los 70.000 millones perdidos en los bolsillos de centros poblados: esa platica, se perdió y el lobby radial empieza a hacer de las suyas. Se acordarán de mí.