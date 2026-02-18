- Ocho presidentes en 10 años: un reflejo de la crisis política que vive Perú

La inestabilidad política cobró un nuevo presidente, con la destitución de José Jerí, que se suma a 6 más caídos desde Ollanta Humala en 2016

Una de las características que ha signado esta última década a Perú es la inestabilidad de su democracia, por la cual ninguna administración ha podido gobernar con comodidad y se han sucedido cambios consecutivos a partir de movimientos en el Parlamento.

La destitución de José Jerí, presidente que estaba encargado hasta la celebración de las elecciones del 12 de abril y la siguiente asunción de autoridades en julio, cierra un ciclo de apenas unos meses, luego de que Dina Boluarte saliera también por decisión del hemiciclo.

France 24 habló con Fernando Tuesta Soldevilla, analista político, quien explicó cómo es la anormalidad democrática en el país suramericano y sobre el siguiente mandatario interino a espera de las elecciones.

“Jerí es parte de esta larga fila de presidentes sin poder. En sistemas presidenciales como el nuestro, donde es jefe de Gobierno y jefe de Estado, es quien tiene más poder, pero eso ha cambiado en nuestro país”, afirmó.

“Hace diez años, el Parlamento o las coaliciones que lo conforman han quitado esa prerrogativa, no en términos de la Constitución, sino de la realidad. Quien manda, quien coloca o retira, es el Parlamento, como ha ocurrido el día de hoy”, agregó.

A partir de ahora, en medio de este sismo político, se debe definir quién será el octavo presidente de Perú en los últimos diez años. Todo esto en un marco donde se aproximan unas elecciones en menos de dos meses, motivo por el que “las agrupaciones quieren que esto no les afecte”, en palabras del analista Tuesta Soldevilla

Para las elecciones, también habrá renovación en muchos escaños dentro del Congreso: de los 130, 88 buscarán la reelección, un factor no menor en este contexto.

El analista también se refirió al futuro de los dos próximos jefes de Estado: el inmediato y el que gane las elecciones en abril.

Sobre el sucesor directo de Jerí afirmó que “no va a poder hacer mucho porque su mandato terminaría el 28 de julio”. Respecto al que se imponga en las urnas, estiró un manto de dudas sobre si va a poder gobernar con comodidad.

“Dependerá de qué tan fuerte sea en el Parlamento. Si no lo es, como en los últimos diez años, podemos seguir alargando este tipo de vida política de inestabilidad”, concluyó.

Diez años de turbulencias democráticas

Con la salida forzada de Jerí, que tenía solamente cuatro meses en el cargo, ya son siete los presidentes que han pasado desde 2016 sin poder completar el período constitucional de cinco años, siendo Ollanta Humala el último en conseguirlo.

Pedro Pablo Kuczynski asumió hace una década, pero no pudo pasar de marzo de 2018. En ese entonces y con una moción de "vacancia" (destitución) en marcha, decidió renunciar por las acusaciones de corrupción en torno al caso de la constructora brasileña Odebrecht.

Su sucesor fue el vicepresidente Martín Vizcarra, que continuó con el ciclo político y también con la disputa con los parlamentarios, quienes lo destituyeron en noviembre de 2020 con la figura de “incapacidad moral permanente”.

En este frenesí, Manuel Merino -entonces presidente del Congreso y siguiente en la línea de sucesión- se hizo cargo del Gobierno. Por Decreto Supremo anunció elecciones para 2021, pero debió renunciar a los seis días luego de unas violentas protestas masivas que se extendieron por cinco días y dejaron dos civiles muertos por la represión.

Quien condujo la administración y el proceso electoral fue Francisco Sagasti, un hombre designado por el Congreso, que concluyó el turbulento período de 2016 a 2021.

Sin embargo, con unas nuevas autoridades elegidas democráticamente, la crisis no cesó y el derrotero de líderes continuó con Pedro Castillo. Ganador en las urnas, su administración estuvo rodeada de denuncias por corrupción.

Con una tensa relación con el Congreso, su punto final llegó en diciembre de 2022, después de que intentó disolver el hemiciclo ante una inminente moción de vacancia en su contra. El movimiento de Castillo, que también fue considerado un ‘autogolpe de Estado’, fue señalado de inconstitucional y no solo derivó en su destitución, sino también en su arresto.

Su sucesora (y predecesora de Jerí) fue Dina Boluarte, que agarró la cinta presidencial entre protestas y críticas por falta de legitimidad. Sin embargo, logró mantenerse en el poder hasta octubre de 2025, no exenta de cuestionamientos de corrupción y abuso de su posición.

Boluarte, primera mujer presidenta en Perú, también fue declarada de “permanente incapacidad moral” y fue destituida, dándole paso a Jerí, que selló su salida este martes.

Las mociones de vacancia y censuras, las armas principales del Congreso

La “vacancia por declaración de permanente incapacidad moral” es una herramienta que figura dentro del artículo 113 de la Constitución, impuesta en la versión de 1839. Si bien originalmente se refería a la imposibilidad física o mental, en la actualidad se ha deformado su significado por lagunas en su definición, derivando a castigar conductas éticas, hasta erigirse como el recurso que usa el Parlamento para destituir presidentes por la vía legal.

El artículo describe las variantes por las que puede quedar vacío el cargo de presidente, siendo la muerte, la renuncia o el abandono del puesto sin autorización los otros argumentos. Pero la vacancia por incapacidad es la única que depende exclusivamente del Congreso.

El proceso comienza con relativa facilidad, poniendo presión a un Gobierno que no tiene más variantes que esperar la votación final o disolver el Parlamento, algo que profundiza la dinámica de tensión.

En el caso de la moción de censura, la herramienta por la que fue corrido Jerí, esta es una medida parlamentaria dirigida a aquellos que ocupan cargos de confianza, como es el presidente del hemiciclo, y su aprobación significa la interrupción inmediata de funciones.

A diferencia de la vacancia, no es un proceso constitucional por causas fijas y requiere menor cantidad de votos. En tanto permite que el destituido se reincorpore al Congreso nuevamente.

