Ocho colegios se estrenan en Bolívar, a donde sí dan ganas de ir a estudiar

Si algo quiere Yamil Arana Padauí, quien a sus 32 años se convirtió en el Gobernador más joven que ha tenido el departamento de Bolívar, es que a los colegios den ganas de ir a estudiar. Por eso arrancó este año escolar llevando, personalmente, a los estudiantes de Arjona a su primer día de clases el pasado 15 de febrero en el colegio Don Bosco. Desde sus redes sociales donde se ha hecho bastante popular con 122 mil seguidores, el gobernador Yamil Arana regañó a más de un estudiando que no estaba listo y se le estaba haciendo tarde para llegar. Y es que en abril de 2024 Don Bosco en Arjona fue el primero de ocho colegios que la Gobernación de Bolívar ha entregado.

El 2025 arrancó con una buena noticia para niños y jóvenes del municipio de Clemencia, Bolívar que empezaron clases en un megacolegio de 32 salones de clases junto a dos laboratorios, biblioteca, una sala de sistemas y una de tecnología. Pero no solo es asistir a clase, los estudiantes tienen acceso a un coliseo y una cancha donde se puede jugar desde fútbol hasta basquetbol. Se espera que sean 1.200 los estudiantes que vayan a clases las cuales iniciaron el pasado 27 de enero.

Megacolegio de Clemencia

El megacolegio de Clemencia es uno de las ocho instituciones educativas que la Gobernación de Bolívar ha entregado en el último año beneficiando a 8.000 estudiantes. Pero si sus cuentas no le fallan, el joven gobernador Yamil Arana espera que sean quince los megacolegios que se entreguen que tienen andando una inversión de $212 mil millones destinados a 15 mil estudiantes. Un trabajo en conjunto con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), es decir, que todos los colegios tienen una cocina y comedor. No hay excusas para no ir al colegio pues los estudiantes tienen sus comidas listas durante la jornada escolar.

El gobernador Yamil Arana creció en Magangué, un pueblo ubicado a las orillas del Rio Magdalena, y conoce muy bien lo difícil que ha sido históricamente en el Bolívar acceder a una buena educación primaria y secundaria, sin mencionar que la mayoría de los colegios en los pueblos del departamento estaban cayéndose al no tener ni una sola remodelación a pesar de ser construidos en décadas. Pero no da el brazo a torcer con su ambición: entregar quince colegios a los que den ganas de ir a estudiar.

En el municipio de Arjona también se entregó otros megacolegio, uno de tipo agropecuario en la vereda de Sincerín. Un cambio de 180 grados para un colegio que tenía más de 25 años y al que no se le había hecho ninguna remodelación desde entonces. El viejo edificio fue transformado en 28 salones de clases modernos para dos mil estudiantes que tendrán también la posibilidad de asistir a laboratorios de ciencias y a un coliseo donde se pueden practicar todo tipo de deportes.

El enfoque agropecuario en los colegios de Bolívar es clave. Una vez se gradúen los estudiantes tendrán una formación técnica con la que podrán seguir su camino universitario y formación académica, sin mencionar que el gobernador Yamil Arana tiene dentro de sus planes involucrar también al Sena. Y bajo esa premisa también se inauguró el megacolegio agropecuario del municipio de San Martín de Loba con capacidad para 700 estudiantes. Este fue el cuarto megacolegio en ser entregado.

Al enfoque agropecuario se suma el del megacolegio Julio Faciolince que fue entregado el 18 de junio del año pasado en el municipio de Barranco de Loba para mil estudiantes. Tiene 24 salones totalmente equipados, un coliseo cubierto, laboratorios y talleres.

El megacolegio de Simití tiene amplios talleres, laboratorios, bibliotecas y cancha deportiva

Por su parte, en el municipio de Simití se entregó pocos después de inaugurar el primer megacolegio en Don Bosco, Arjona, el Eutimio Gutiérrez Majón dedicado a mil estudiantes. Su valor agregado y enfoque están en sus amplios talleres, aunque cuenta con laboratorios, bibliotecas y su cancha deportiva.

El gobernador Yamil Arana entrega el megacolegio del municipio de Simití

De los últimos megacolegios en ser entregados en 2024, fue el de Puerto Rico en el municipio de Tiquisio. En octubre se entregaron doce salones nuevos, pero también seis salones viejos se modernizaron. A esta entrega se le suma la del municipio de San Cristóbal que está enfocado en una formación técnica acuícola, es decir, una educación dirigida a actividades y conocimientos de especies, vegetales y animales acuáticos. Esto le abre las puertas a los estudiantes para que tengan más posibilidades y oportunidades una vez se gradúen y accedan a la educación superior.

En los cien primeros días de haber llegado a la Casa del Cabildo como el gobernador más joven, Yamil Arana entregó los ocho megacolegios con una deuda pendiente de quince más que no dan espera.