El frentero Paulino Riascos, un pescador caucano vuelto Senador capaz de enfrentársele a Petro

En lo profundo del Cauca creció Paulino Riascos, un pescador y luchador con su gente de López de Micay, recorrió ríos, escuchó y aprendió de organización a través de los Concejo Comunitarios en la Costa Pacífica. Y se propuso hacer oír su voz, la voz de los afros del Pacifico caucano y dio en entonces el paso a fundar el Partido Alianza Democrática Ampliada (A.D.A). Hizo el recorrido solo participando en elecciones locales y regionales y se preparó para las elecciones de 2022. Acogió entonces la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro para consolidar una coalición de grupos y movimientos populares y partidos de izquierda en el llamado Pacto Histórico para llegar con una mayor fuerza electoral

El partido ADA fue uno de los pocos partidos que entraron al Pacto Histórico que estuvo conformado especialmente por movimientos y organizaciones sociales y fue Paulino Riascos quien le dio el aval para aspirar al Congreso a Roy Barreras, mientras el Polo Democrático en cabeza de Alexander López hacía lo propio con Francia Márquez quien lideraba el movimientos Soy porque somos. En el renglón 19 la lista cerrada del Pacto que obtuvo 2’302.847 votos que habilitó 20 nombres para llegar al senado, entró Paulino Riascos.

De esta exitosa amalgama de grupos, organizaciones y partidos bajo la sombrilla del Pacto nacieron muchos lazos políticos y de amistad que en el proceso se han ido rompiendo como es el caso del senador Riascos, quien hoy decepcionado no quiso formar parte de la transición del Pacto a Partido y dio un paso al costado el pasado noviembre de 2024. Siempre ha sido una de las voces críticas incluso frene al Presidente Petro pero sobre todo al ejercicio del poder desde la Casa de Nariño.

El senador Paulino Riascos pertenece a la Comisión Cuarta, la más apetecida entre los senadores al ser la encargada de los asuntos económicos, presupuesto y la gestión de la Reforma Tributaria. Desde la Comisión Cuarta se le ha parado duro a sus viejos colegas del Pacto Histórico y se ha hecho oír. La última confrontación fue con la senadora Aída Avella a quien le recordó que el Gobierno se comprometió a gobernar diferente, pero no lo está haciendo. Le dijo “se están repartiendo el gobierno, se están repartiendo las instituciones legales igual que hacían los gobiernos de antes”. Paulino Riascos invitó a la senadora Avella a sacar la lista de a quienes han nombrado en cada ministerio y en cada entidad.

Paulino Riascos se enfrenta a la senadora Aída Avella

No es el primer enfrentamiento que ha tenido al interior del Pacto Histórico. El primer altercado fue con el senador Wilson Arias cuando se impuso a sus pretensiones de ser presidente de la Comisión Cuarta del Senado y Paulino Riascos se lanzó también. Arias solo obtuvo cuatro votos frente a los once de Riascos. Así empezaron las diferencias entre la bancada. Luego en noviembre de 2024 llegó un segundo altercado, esta vez, con el representante, Jorge Bastidas, también del Pacto Histórico. Todo sucedió al final de la discusión del Presupuesto General de la Nacional para el 2025, el senador Riascos votó en contra de la propuesta del Gobierno de mantener un presupuesto de 523 billones de pesos. Su voto ocasionó que Bastidas lo esperara al final de la sesión y en el pasillo del Capilotio lo enfrentara verbal y físicamente a lo que Riascos le respondió “no te meto la mano porque no soy igual que vos”.

Paulino Riascos era líder del Consejo Comunitario La Mamuncia

A Paulino Riascos no le tiembla la voz. Desde que tenía dos años su papá le enseñó a coger el machete y arar la tierra, su mamá nunca estuvo, murió cuando él tenía siete meses. Entró por primera vez a un salón de clases cuando iba cumplir doce años, entró a primero de primaria. Desde entonces, se dedicó a trabajar y a estudiar al tiempo, pero terminar el colegio fue una odisea. Para graduarse le tocó irse a Popayán y hacer once en el Instituto de Desarrollo Comunitario del Cauca. En 2003 cuando estaba por cumplir 24 años se inscribió a Ciencia Política en la Universidad del Cauca, pero el hambre y la pobreza en la que vivía lo obligó a regresar a su pueblo López de Micay.

Desde ahí inició su trabajo como líder comunitario del Consejo La Mamuncia, que luego obtendría su personería jurídica y pasaría a llamarse Alianza Democrática Amplia (A.D.A) una vez Hernán Baguero, miembro del Consejo, fuera elegido por una de las curules afro. En 2013 Paulino Riascos lideró el Paro Cívico en López de Micay. Desde entonces, se ha dedicado a pelearse por su región, como senador ha liderado el tema económico gestionándolo para la comunidad afro de la Costa Pacífica caucana.

Paulino Riascos renunció al Pacto Histórico en noviembre de 2024

El partido de Paulino Riascos lo acercó a Roy Barreras quien lo buscó para pedirle el aval y así lanzarse como candidato presidencial. Aunque Roy terminó declinado su aspiración, consiguió que se lo diera a su exesposa, Gloria Helena Arizabaleta, quien se lanzó por A.D.A a la Cámara de Representantes mientras él se lanzó al Senado por una lista cerrada y en cremallera a la que también invitó a Paulino Riascos para que fuera una de los nombres.

Paulino Riascos y Gloria Helena Arizabaleta, representante del Partido A.D.A

Paulino Riascos hizo la campaña del Pacto Histórico en su territorio donde ya había impulsado las curules afros. Hoy se arrepiente de los votos que le buscó al presidente Gustavo Petro, se abrió del Pacto Histórico y ahora busca armar rancho aparte.