“Nunca me drogué tanto como para juntarme con su hija” la respuesta de Cossio a la mamá de Yina Calderón

.Publicidad.

Tanto Yina Calderón como Yeferson Cossio, han sido de esos influenciadores colombianos que a cada rato están dando de qué hablar por sus controversiales declaraciones y actos que muy orgullosos comparten a través de sus redes sociales.

Recientemente, la huilense junto a su mamá Merly Ome, se hicieron tendencia por un video donde hablan de varios influenciadores con los que Yina ha tenido problemas. Muchos de los comentarios generaron polémica, especialmente los que hicieron sobre Cossio.

-Publicidad.-

Vea también: Yina Calderón también quiere ridiculizar a su mamá



“Ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas” y le señala a Yina que no se junte con él.

Publicidad.

Frente a la provocación, el paisa no dudó en responderle a la señora. A través de un comentario que realizó desde su cuenta de Instagram, aceptando que sí atravesó una crisis por el consumo de drogas, pero que ya ha logrado estar más de un mes limpio.

“Desafortunadamente, tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio”, dijo para iniciar el texto.

También Yeferson Cossio le dejó en claro que no tiene interés en ser amigo o conocido de Calderón, ni aún con drogas, por lo que puede estar tranquila “Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’?, nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)