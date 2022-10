No le bastó con ser la burla de todos: Yina Calderón también quiere ridiculizar a su mamá

.Publicidad.

En la actualidad, ser un influencer se ha convertido en la salida de muchas personas para poder adquirir dinero y fama, por medio de las redes sociales. Muchos de ellos tienen temas selectos para crear contenido, hay quienes aprovechan este espacio para solo generar polémica y burlas en su contra. Este es el caso de Yina Calderón, una de las influencers colombianas que causa muchos problemas con sus videos y declaraciones.

En una serie de videos, la mamá de #YinaCalderón (#MerlyOme) criticó y se burló de varios 'influenciadores' que se han peleado con su hija: #EpaColombia, #LaLiendra, #AndreaValdiri, #YefersonCossio ¿Será que responden y se agarran, de nuevo? pic.twitter.com/nXHUsKzI0X — LaChismosaNews (@lachismosa_news) October 3, 2022

-Publicidad.-

Sin embargo, Yina Calderón ha llevado esto más allá y utiliza a su mamá para llamar la atención de sus seguidores y generar polémica. En uno de los videos más recientes, donde apareció la madre de la Dj, la mujer dijo lo que piensa de ciertos influencer reconocidos en el país. Entre ellos estaban Epa Colombia, Andrea Valdiri, Yeferson Cossio, entre otros.

|Le puede interesar Así será de feo: el novio de Yina Calderón que no quiere dar la cara

Publicidad.

En cuanto algunos de ellos, sus palabras fueron positivas, aunque reconocía algunas peleas que habían tenido con Yina Calderón, igual hablaba cosas buenas. Sin embargo, se llegó a burlar de algunos La Liendra, diciendo que lo tenía "Chiquito" y a 'La Jesuu' la tildó de espanto. Finalmente Yina dijo que no se hacía responsable de las palabras dichas por su madre, agregó que no era amiga de ninguno de ellos y que no son de su agra

En redes sociales se conoció la 'propuesta indecente' de la mamá de #YinaCalderón (#MerlyOme) a #JhonnyRivera, para cumplir una fantasía: "De ñapa, le echaría arequipe en las brevas" pic.twitter.com/4rutrgR8nb — LaChismosaNews (@lachismosa_news) August 31, 2022

No es la primera vez que sucede algo así, pues en semanas pasadas, la influencer subió un video en el cual revelaba las fantasías sexuales de su mamá con Jhonny Rivera.

Vea también: