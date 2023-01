Nórida Rodriguez y el inmenso dolor que no deja de atormentarla

.Publicidad.

Toto Vega, una leyenda, un actor que vivió como quiso, ayudando a los demás. Porque, pegado a su arte, la actuación, creó un festival de cine en Barichara junto a su esposa, Nórida Rodríguez. Un infarto se lo llevó justo unas horas después de que diera el discurso de cierre del certamen. Desde entonces la actriz no para de llorarlo. Todo fue tan súbito, tan inesperado. A los 52 años Vega si qué tenía cuerda para ir tirando.

Intentando tomar distancia con el país, Nórida se fue para Londres, una ciudad melancólica y hermosa y, a través de su cuenta de Instagram, esta leyenda de la televisión nacional recordó a Toto en un conmovedor escrito.

Me hago a la idea que estamos en viajes distintos, que pronto nos vamos a encontrar y mientras tanto te cuento como paso los días, como ayer en la caminata por Hyde Park en un frío bajo cero. Te hablo del paisaje y de los gansos, del Royal Albert Hall, de Kensington Palace y la fuente en memoria de la Princesa Diana, que no me pareció gran cosa. En cambio te cuento como me impactó el monumento que la Reina Victoria le construyó al Príncipe Alberto, su marido, cuando quedó viuda, porque más allá de ser una obra majestuosa, es el tributo del inmenso amor de una mujer con el corazón destrozado. Sonríes cuando te digo que aunque mi corazón está igual, no es lo que yo haría y que mejor te sembraría un bosque. Te cuento también del misterioso señor de los loros silvestres y de las semillas que nos compartió para que comieran de nuestras manos y de lo sublime que fue ese instante en que sentí que estabas conmigo. Sí, me hago a la idea que estamos en viajes distintos y que en cualquier momento nos vamos a encontrar porque nuestro destino es seguir haciendo el viaje juntos.

Además agregó este video:

