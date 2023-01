500 millones mensuales tirados a la basura: el peor negocio que ha hecho en su vida Fuad Char

.Publicidad.

Y eso que le iban a pagar cerca de mil millones de pesos mensuales. Juan Fernando Quintero, el futbolista que alguna vez pudo ser una estrella pero se convirtió en un amiguito de Maluma, en un aspirante a ser cantante de reggetón. Ni siquiera en sus mejores momentos con River Plate Juan Fernando Quintero fue titular en los equipos donde jugó. Su tanquencito simplemente no le da. A los 30 años, visiblemente gordo, Juanfer parece mas un exfutbolista. Por eso resulta excesivo que Fuad Char, con toda su experiencia, arroje a la basura 500 millones de pesos mensuales después de que Quintero se hiciera rogar para ser parte del elenco Tiburón. Las ofertas de Brasil nunca llegaron y el volante tuvo que firmar –no le quedaba de otra- por lo que le ofrecía el equipo de Barranquilla.

Con el calor que hace en el Metropolitano Juan Fernando Quintero deberá ponerse a tono si no quiere ser la máxima decepción del torneo local. Fútbol tiene, físico no tanto. Pilas que otros equipos, como Millonarios desistieron de contratar a Juanfer para no generar mal ambiente en el camerino debido a lo desorbitado de sus honorarios. ¿Le pasará lo mismo al equipo de Don Fuad?

