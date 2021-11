No tienen opción diferente

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

La victoria de Daniel Ortega y la pérfida bruja de su cónyuge en Nicaragua se daba por descontada. De acuerdo al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), con más del 97 % de las actas escrutadas, el partido del actual presidente Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obtuvo un 75,92 % de apoyo. De terminar este mandato, Ortega sumará 20 años consecutivos en el poder y un total de 29 años de gobierno. Según el acertado relato de la periodista Salud Hernández – Mora, “La familia de sátrapas bananeros, empeñada en convertir a Anastasio Somoza en un dictadorzuelo de quinta a su lado, celebra este 7 de noviembre unos esperpénticos comicios. Pero salvo la Venezuela de Maduro y la Cuba del lacayo de Castro, ningún país libre avalará la pantomima de los tiranos.” Ortega lleva más tiempo en el poder que cualquiera de los Somoza, la dinastía que duró más de 40 años en Nicaragua y que el propio Ortega ayudó a derrocar. Anastasio Somoza García fue presidente de Nicaragua de 1937 a 1947 y en una segunda ocasión de 1950 a 1956. Anastasio Somoza García fue presidente durante 16 años y sus hijos Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle gobernaron Nicaragua por casi 7 y 9 años, respectivamente. Con esta cifra, en la historia de América Latina Ortega se colocaría solo por detrás de Fidel Castro, Porfirio Díaz, Alfredo Stroessner y Rafael Leónidas Trujillo.”

El economista nicaragüense Enrique Saenz relata en el portal La Tercera de Chile: “La razón de la permanencia en el poder de Ortega es continuar acumulando riquezas e impunidad. La fortuna que tiene la familia no es estática porque al controlar el combustible y la electricidad la capacidad de generar riqueza aumenta, lo mínimo al 2018 de la fortuna es más de USD 2.700 millones. Más allá de la apropiación de la cooperación venezolana, Ortega está exprimiendo los bolsillos de los nicaragüenses porque tienen la más alta tasa de utilidad de los negocios de combustible es en Nicaragua. Ortega está acostumbrado a la condena internacional, pero le duelen las sanciones a los negocios.”

Ortega también es un criminal de mucho cuidado. Por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) inició una investigación. El reporte se enfoca en los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. En este periodo, el GIEI cuenta 109 muertes (95 por armas de fuego), más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos. En el documento, el GIEI responsabiliza de la mayoría de los decesos a la represión del estado y de grupos paraestatales, y acusa al estado de Nicaragua de cometer actos que deben considerarse "crímenes de lesa humanidad".

La pregunta de fondo es el ¿por qué Ortega y su familia harán lo posible y lo imposible por mantenerse en el poder? La respuesta es sencilla: porque no tienen opción diferente. Es tan grande el espolio económico a la nación; tan numerosos los crímenes de lesa humanidad que han cometido; y tan enormes los perjuicios al pueblo nicaragüense, que si abandonaran el poder - ya sea de manera voluntaria o por el resultado de las urnas - la cárcel sería el único destino que les espera. Es por esto que podemos tener la absoluta certeza que dictadores como los Ortega y como Maduro y su familia jamás van a abandonar el poder de manera voluntaria o pacífica, a no ser que puedan negociar con la Comunidad Internacional la total impunidad para ellos, sus familias, y sus inmediatos esbirros. Nada diferente les va a convencer de ceder el poder. He ahí el meollo del asunto.