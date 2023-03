No solo es plata: las reformas sociales deben cambiar el corazón y el alma

Tomando las palabras de la 'Dama de hierro' Margaret Thatcher, las reformas pensional, laboral y de salud no solo enfrentan un modelo económico sino de conciencia

Por: Sergio Mauricio Zamora betancur |

marzo 22, 2023

Hace un poco más de cuarenta años la “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher, sentenció en una entrevista publicada en el Sunday Times (1981): “la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el corazón y el alma”. Expresión que utilizó para dar cuenta de la implementación de las políticas económicas neoliberales en el Reino Unido. Quedó claro que no se trató solamente de privatizaciones o la reducción del papel del Estado en la economía, sino de ganar la conciencia colectiva o en términos gramscianos, disputar la hegemonía.

A lugar, para comprender el apasionado discurso de la vendedora ambulante de “vive 100” que hicieron viral por expresar su enojo en contra de las reformas sociales en medio de la marcha de la oposición en Medellín, hace un mes. De igual manera, la sentencia histórica de la “Dama de Hierro” permite dar pistas para entender a la ciudadanía en su miedo genuino de regresar al antiguo seguro social, el miedo infundado de perder el derecho a elegir la EPS de su preferencia o el terror ante el inminente desembarco de los contingentes de médicos cubanos.

Así es, después de tres décadas de implementación de las políticas neoliberales en Colombia, se logró el propósito, que parafraseando a Thatcher ha consistido en la conquista de las fuerzas del mercado del corazón y alma de la población. Por estos días se repite en la cotidianidad y casi de manera inconsciente el credo sobre lo privado, según el cual es per se más eficiente, más transparente y de mejor calidad. El Estado y lo público que se usa de manera indistinta es todo lo contrario. Aun ante la evidencia de que no siempre es así, es una idea que habita en millones de colombianos.

Por esta razón, las reformas pensional, laboral y a la salud no solamente enfrentan un modelo económico, sino la conciencia de sus beneficiarios. Más de tres décadas de implementación y profundización neoliberal han dejado huella en esa conciencia; a decir de Juan Carlos Monedero “el neoliberalismo se había convertido en un sentido común, en un deseo, y para combatirlo era importante asumir que había peleas que se habían perdido”. Si, el neoliberalismo es sentido común del pueblo, un sistema de valores que se ha instaurado en la sociedad mediante un proceso cultural en dónde uno de los aparatos ideológicos, los medios masivos de comunicación, han jugado un papel protagónico. El cambio consiste en convencer a la población que la vida debe prevalecer por encima del mercado, que se trata de derechos y no de meras mercancías, que por lo tanto, la salud y las pensiones no pueden seguir siendo negocios lucrativos. El objetivo es cambiar el corazón y el alma, el método las reformas sociales.

