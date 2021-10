Aída Victoria cumplió su sueño: conoció a su amor platónico Lina Tejeiro

.Publicidad.

Por estos días, y seguramente el resto de fin de semana, Lina Tejeiro es noticia por su cumpleaños número 30. EL cual celebrará por todo lo alto este próximo sábado, tendrá mariachis, menú con entradas incluidas, y más de 300 invitados. Una de las asistentes será la famosa Aída Victoria Merlano, a quien invitó personalmente en su paso por Bogotá.

Del encuentro, muchos seguidores recordaron cuando la barranquillera, abiertamente bisexual, confesó su gusto físico y sexual por la actriz, y hasta reveló que es la chispa de Tejeiro lo que le encanta. “Aída ya confirmó. Ya me prometieron que me van a recoger el cabello para que vomite. Borrachera segura este sábado, no se la pierdan” fueron algunas de las frases que cruzaron ambas jóvenes para hablar sobre una supuesta borrachera en el cumpleaños de Lina tan deseado.

“¿No se te antojó besar a Lina?” fue la pregunta que un seguidor le hizo a Aída Victoria Merlano a lo que ella respondió “que falta de respeto cuál que se me antojó besarla. Se me antojó ser la mamá de Romeo, Coco y DaVinci” dijo entre risas la barranquillera para referirse a las mascotas de Lina Tejeiro.



