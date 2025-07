- No se pierda el Festival Gabo 2025 que celebra 30 años del legado garciamarquiano

Anuncios.

"Vernos de cerca" es la consigna de la edición conmemorativa de los 30 años de creación de la Fundación Gabo, que, en 2025, es motivo de celebración en el Festival que lleva su nombre, entre el 25 y el 27 de julio, en distintos escenarios de Bogotá, y para todos los públicos, con ingreso gratuito (previa inscripción) hasta completar aforos.

"Vernos de cerca" es una invitación a celebrar el gran legado garciamarquiano, cuando se cumplen treinta años de la Fundación Gabo, que tuvo origen en una casona colonial cartagenera de la Calle San Juan, que en primera instancia recibió el nombre de Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

Allí, en esa antigua vivienda de la Ciudad Amurallada, Gabriel García Márquez estampó su rúbrica como presidente de la Fundación, acompañado de su hermano Jaime García Márquez, de Jaime Abello Banfi, su director, y de Alberto Abello Vives, encargado del estudio técnico y financiero.

Un grupo de periodistas y literatos encabezado por el argentino Tomás Eloy Martínez, constituyó los lineamientos académicos de la Fundación, y definió el enfoque y programación de los talleres de periodismo. La primera actividad formal, en marzo de 1995, y en conjunto con el Comité de Periodistas de Nueva York, fue la de velar por la libertad de prensa y la protección del ejercicio periodístico.

En abril de 1995, la cronista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto, dirigió el primer taller de periodismo de la Fundación, con la participación de diez reporteros menores de treinta años, en la sede del diario El Universal, de Cartagena (cuna periodística del Premio Nobel de Literatura colombiano),

En ese mismo año, el recordado Padre de la Ética Periodística en Colombia, Javier Darío Restrepo, lideró el primer seminario de Ética, y en el diario El Heraldo, de Barranquilla, Gabriel García Márquez impartió el primero de los doce talleres de reportaje y narración periodística.

En los siguientes años, la Fundación Gabo ha sido constante en su formación académica e investigativa a través de charlas, talleres, clases magistrales, adaptaciones audiovisuales y fotografía, además de actividades periodísticas y culturales, con la participación de renombradas plumas como los argentinos Martín Caparrós y Leila Guerriero; los mexicanos Juan Villoro y Carmen Aristegui; los norteamericanos John Lee Anderson y Héctor Feliciano; y el colombiano Alberto Salcedo Ramos, entre otros.

Importante destacar el reconocimiento al talento infantil que la Fundación Gabo viene promoviendo con el concurso 'Macondo si tiene quien le escriba', dirigido a niños de Iberoamérica, entre 10 y 13 años, que fomenta la identidad cultural y la escritura creativa, a través de relatos, cuentos y crónicas. Los ganadores son recompensados con un viaje por el Caribe colombiano y la publicación de sus textos en una antología.

'Macondo sí tiene quién le escriba', concurso para la infancia de la Fundación Gabo

Premio Gabo

Desde 2013, el Premio Gabo de Periodismo (que se celebra en el marco del Festival Gabo), reconoce la excelencia, innovación y ética del periodismo Iberoamericano, que honra la herencia garciamarquiana, representado en un jugoso valor monetario (33 millones de pesos colombianos), un diploma que los acredita como ganadores, y la emblemática escultura 'Gabriel', en forma de teclado, del artista Antonio Caro.

En su aniversario 30, la Fundación Gabo otorga por primera vez un Reconocimiento a la Excelencia Triple, destacando a un medio y dos periodistas que identifican un ejercicio riguroso, valiente y comprometido con la verdad, en tiempos plagados de mentiras y desinformación. Los favorecidos fueron: Laura Zommer (Argentina) Armando Info (Venezuela) y Patricia Campos Mello (Brasil).

Laura Zommer, periodista brasileña, Premio a la Exelencia Periodística en el Festival Gabo 2025

A su vez, quince finalistas se disputan los galardones más importantes en español y portugués, cuya selección incluye tres piezas por cada una de las cinco categorías del concurso: texto, cobertura, imagen, audio y fotografía.

En total se postularon 2135 trabajos periodísticos publicados entre marzo de 2024 y febrero de 2025 (relatos que atraviesan la violencia, el despojo y el olvido). Sus autores y equipos provienen de diez países: España, Brasil, Colombia, México, Perú, Chile, Portugal, El Salvador, Cuba y Estados Unidos. Los ganadores se darán a conocer en una velada solemne programada para el sábado 26 de julio, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Defensa de la verdad

Para celebrar con todos los hierros su 30° aniversario, la Fundación Gabo abre sus puertas de manera libre y gratuita, en distintos escenarios capitalinos, toda vez que, por cuarta vez consecutiva, Bogotá sigue siendo sede del Festival.

Auditorios como el Gimnasio Moderno, el Centro Felicidad Chapinero (CEFE), la biblioteca del Teatro Julio Mario Santo Domingo, algunas de las bibliotecas adscritas al programa Bibliored, y las salas de Cine Colombia (Avenida Chile), estarán disponibles para disfrutar de una atractiva programación de conversaciones, películas y debates alrededor del periodismo de actualidad, en momentos críticos que atraviesa la región y el mundo (autoritarismo, guerras, migraciones, hambre), y de las narrativas de cómo se está informando y desinformando. ¿Qué va de la verdad al peligroso y contagioso infundio, escrito, de viva voz, o procesado por inteligencia artificial?

Entre los panelistas se cuentan nombres de prestigio periodístico como José Guarnizo, director del portal colombiano de investigación Vorágine; Ingrid Bejerman, periodista y docente argentina, especializada en temas latinoamericanos; John Lee Anderson, cronista estadounidense, latinoamericanista, autor de libros como La caída de Bagdad y la biografía del Che Guevara; Cristian Alarcón, periodista y escritor chileno, ganador del Premio Alfaguara (2022) por su novela El tercer paraíso; Laura Zommer, periodista brasileña enfocada en la defensa de la información; Miriam Ramírez Arévalo, periodista de El Universal, de México; Dima Khatib, periodista, poeta y bloguera siria, de una nutrida nómina de ilustres invitados.

'Todo se sabe'

Enhorabuena, el Festival Gabo 2025 coincide con la exposición 'Todo se sabe: el cuento de la creación de Gabo', presente en la Biblioteca Nacional de Colombia: el manifiesto sonoro y escrito más completo y detallado del genio de Aracataca.

La muestra está compuesta por cerca de 450 documentos entre manuscritos de cuentos, novelas, artículos, cartas personales, dibujos y caricaturas de la infancia y la adolescencia, pasaportes, periódicos, libros, revistas, fotos, canciones, trajes (como el liquiliqui con el que recibió el Premio Nobel en Estocolmo), mapas, carteles, pinturas, máquinas de escribir, su bastón wayuú, y hasta una botella de ron que lleva su apelativo: Maestro Gabo.

Botella de ron, edición especial, homenaje al genio de Aracataca

Con ingreso gratuito, 'Todo se sabe', la exposición, reúne documentos, pertenencias, objetos y curiosidades de García Márquez que, desde 2015, han estado bajo custodia y protección del Harry Ransom Center de la Universidad de Texas, en Austin, junto con otros materiales provenientes de la Biblioteca Nacional de Colombia, y de una veintena de publicaciones públicas y privadas que permiten redescubrir el legado del laureado escritor, y el impacto en la literatura y el pensamiento global.

La exhibición explora cómo el autor de Cien años de soledad capturó la esencia del Caribe y de América Latina con un lenguaje que resuena más allá de las fronteras, y que pone de presente su diversidad, su exuberancia y la magia como sello pluricultural de sus razas; lo mismo que la lectura profunda de una Colombia que García Márquez, con su característico desparpajo, subrayó como "un país donde la realidad supera a la ficción".

Macondo en Bogotá

Bogotá, ciudad anfitriona del Festival Gabo por cuatro años, también se agrega a la celebración de los 30 años de la Fundación Gabo, con un espléndido aporte turístico.

'Bogotá, más cerca al cielo de Macondo', propuesta de la Secretaría de Turismo del Distrito, es un recorrido literario por los años que marcaron la vida de Gabriel García Márquez, desde su arribo a la capital, en su adolescencia, cuando la describió como una ciudad fría donde llovía a cántaros y la gente desfilaba sin hablar, forrada en pesados trajes de paño, sombreros y paraguas.

El recorrido literario, al hilo de Gabriel García Márquez y en tranvía -para seguir las huellas del remoto pasado- comprende lugares icónicos del Centro Histórico de Bogotá como la Casa de la Moneda, la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Plaza de Bolívar, el Palacio de Justicia, el Eje Ambiental -a la altura de la carrera 3ª-, el Parque de los Periodistas -que honra el nombre del Nobel de Literatura-, el edificio Monserrate, primera sede de El Espectador -donde García Márquez fue reportero-, la Quinta de Bolívar, entre otros parajes históricos y turísticos.

"Bogotá fue mi primera universidad", citaba García Márquez refiriéndose a la gran escuela literaria de la capital culta y lectora de periódicos y libros, de aquellos tiempos, que se vivía de día y de noche en cafés como El Gato Negro, El Molino, El Windsor, La Cigarra y El Automático, escenarios de la bohemia y de la intelectualidad, donde el escritor de Aracataca se sentía a sus anchas y en franca camaradería de tertulias inagotables con amigos y literatos como Plinio Apuleyo Mendoza, Guillermo Angulo y Gonzalo Mallarino, al calor de tintos, chicotes y anisados.

La ruta macondiana en Bogotá, entre lecturas de poemas, misivas, relatos y anécdotas evocadas por guías y expertos, no solo rememora los pasajes históricos que trascendió García Márquez, sino que le da brillo a una ciudad próxima a cumplir 486 años, que cada día seduce por su cultura, su admirable arquitectura, y por su memoria intacta, en las artes y en las letras, gracias a aquellos y aquellas, como el Nobel, que vivieron para contaría.

"Vernos de cerca"

El eslogan del Festival Gabo 2025 tiene su razón de ser. Vernos de cerca, cara a cara, voz a voz, en instantes alarmantes del desborde tecnológico que nos limita a las ligerezas de la grafía, los puntos suspensivos, el mensaje frívolo y veloz, y los ridículos ejércitos del emoticón.

Razón tiene la doctora Claudia Restrepo Montoya, rectora de la Universidad EAFIT, de Medellín, en su columna publicada en El País América Colombia, titulada 'Volver al Tú'.

Se pregunta la filosofía, humanista y catedrática: ¿Qué está ocurriendo con nuestros vínculos? ¿Por qué a pesar de estar cada vez más conectados nos sentimos más solos? ¿Por qué se nos está volviendo difícil sostener una conversación sin mirar el celular, compartir una comida sin consultar notificaciones o, incluso, hacer silencio juntos sin sentir incomodidad? ¿Y qué consecuencias trae el hecho de delegar el consuelo, la compañía o el consejo a inteligencias artificiales que no nos interpelan desde la experiencia?

Restrepo Montoya nos enfrenta a una realidad preocupante y enfermiza con el hábito incontrolable del uso de pantallas, empezando por el obsesivo celular, que hoy raya en la idiotización, cuando usuarios, cual autómatas, caminan, almuerzan, conducen motos, automóviles y bicicletas, sin despegarse de la pantalla.

La consagración de la inmortalidad en Suecia, 1982

"Hoy vivimos atrapados en la lógica del Ello (el móvil) - escribe la maestra -. Hablamos con íconos, medimos las amistades con reacciones, mostramos lo que somos con filtros. Pero en el fondo anhelamos el Tú: la mirada que no juzga, la escucha que no interrumpe, el abrazo que no se cuantifica. Ese lugar donde dejamos de ser producto y volvemos a ser presencia".

Doctora Claudia, tan clara como el agua que nos reanima del soponcio. "Volver a encontrarnos", bote rescatista para sentirnos de nuevo vivos, humanos, presentes, sensibles y coloquiales, no como los cybors, robots y humanoides que la apocalíptica industria tecnológica, a toda costa, pretende reemplazarnos.

"Vernos de cerca" hubiese sido una ponencia imperdible de la doctora Restrepo Montoya en la programación del Festival Gabo 2025. Ojalá que para el próximo año sea tenida en cuenta.

