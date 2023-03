.Publicidad.

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más conocidas en todo el mundo. A pesar de su dura competencia con aplicaciones similares, ésta ha logrado destacar una que otra vez por su contenido, que en muchas ocasiones suele ser original. Un ejemplo claro de esto es 'Stranger Things', 'Sex education', 'Merlina' y por supuesto la serie y por supuesto la historia de Jeffrey Dahmer. Y es que, si hay algo que caracteriza a esta plataforma son sus casos de asesinatos y ahora querrán llevar la historia de Mauricio Leal a su parrilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Netflix Latinoamérica (@netflixlat)

-Publicidad.-

Hace algún tiempo que, Colombia se estremeció al conocer el terrible asesinato del reconocido peluquero Mauricio Leal y su madre. Y es que, este hombre era muy conocido pues trabajaba para varios famosos de la farándula en Colombia, por lo que la noticia retumbó en todos lados. Este asesinado que fue cometido en la misma casa del hombre, dejo perplejos a muchos al enterearse que el primer sospechoso de este asesinato habría sido su hermano, Jhonier Leal. Parece que por esto mismo, Netflix decidió contar esta historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mauricio Leal (@maitoleal)

Publicidad.

Y es que, aunque hasta el momento no se sabe nada concretamente sobre esta producción, es casi un hecho. La encargada de llevar esta historia a Netflix sería la productora Dynamo, la cual ha realizado varios trabajos para la plataforma. De igual forma, no hay información sobre quienes serán las personas encargadas de interpretar esta lamentable historia. Por otro lado, habrá que esperar si no llega a haber algún tipo de oposición o crítica en contra de esta producción.

Vea también:

Brilló en la original y ahora en la remake: Así luce Judy Henríquez tras 30 años de Señora Isabel