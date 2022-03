No nos digamos mentiras, el verdadero clásico de Colombia es con Venezuela

.Publicidad.

En Sudamérica hay diferentes clásicos sudamericanos para cada selección. Brasil y Argentina juegan el llamado Superclásico de las Américas y además Argentina también tiene con Uruguay el clásico del Río de la Plata y con Chile el de Los Andes. A su vez, Chile juega el clásico del Pacífico con Perú y también tiene un duelo importante con Uruguay.

¿Y Colombia? La tricolor tiene su rencilla futbolístico pero no con Brasil, al que se le para con dureza cada vez que juegan, o tampoco con Argentina. El clásico rival de Colombia no es otro que Venezuela y pese a que en los últimos años se ha notado mucho más la diferencia futbolística entre ambas selecciones, la Vinotinto siempre complica a Colombia y sobre todo cuando son locales, donde la tricolor no sale victorioso desde el año 1996.

Ahora el destino del fútbol hace que el verdadero clásico de Colombia sea el mismo partido que decidirá si la tricolor clasifica o no a Catar 2022. No nos digamos mentiras, no tenemos cómo pelearle mano a mano a Brasil y Argentina, y con Ecuador y Perú los duelos no se han sentido tan calientes como con Venezuela.

Aquí está el rival al que siempre hay que ganarle y más que nunca en esta ocasión para luego depender de que Paraguay complique a los peruanos. Los venezolanos también sienten este partido como su gran clásico y por eso intentan de cualquier forma desestabilizar al equipo de Rueda. Para ellos el partido empezó desde el día antes y encaminan todo para ganar, incomodando desde su llegada a la tricolor. En las manos de Colombia está superarlos para ir a un tercer mundial de forma consecutiva por segunda vez en nuestra historia.

