No, no es moral comer animales ni emplearlos para uso y goce humano

La cultura contemporánea occidental ha tenido una relación irrespetuosa, denigrante, indigna e insolidaria hacia los animales no humanos. Gran parte de la responsabilidad de que esto sea así recae en el cristianismo y su idea de que los animales fueron creados por un dios omnipotente para uso y disfrute del humano. Esta idea posibilita el aumento del poder de los monoteísmos para hacer creer a los humanos ideas de superioridad hacia nuestros compañeros de vida en el planeta.

Un dios sediento de la sangre de animales inocentes sacrificados en altares no puede ser un dios justo. Un dios que no reconozca a los animales no humanos como seres sintientes capaces de experimentar sensaciones bioquímicas de dolor, placer, ira, pena, no puede ser un dios de amor. El cristianismo no ha levantado su voz a favor de la vida de estos seres inocentes, lo que permite que millones de humanos seguidores de esta religión no se cuestionen aspectos tan importantes para nuestro trato con el mundo y sus otros seres.

De esta manera se abre la puerta para el adoctrinamiento de mentes humanas en el lamentable trato que damos a los animales. Tal vez ya no se sacrifican en altares para la dicha de una idea humana, pero sí calla ante, por ejemplo, las temibles granjas industriales donde miles de millones de aves, cerdos, reses y peces viven vidas absolutamente tristes. Los animales no humanos también son seres con capacidades cognitivas asombrosas, seres sociales que, hasta donde sabemos de manera científica, forman lazos de unión con otros individuos y que son capaces de sentir pena por la muerte de otro individuo cercano de su especie. En la actualidad el humano, otro animal más con capacidades asombrosas para la imaginación y la maldad, mantiene en granjas industriales totalmente aislados de un mínimo trato con el mundo a miles de millones de animales que son sacrificados para el consumo humano.

Pareciera que al humano no le importara cómo se obtiene el pedazo de carne que está a punto de comer. No hay que culpar al individuo solamente. Es producto de una cultura que no nos enseña a pensar sobre el trato del humano con otros animales. Es una venda que la cultura nos impone y que no es fácil de soltar y dejar. Pero una vez se cae se ven a los animales sin filtros ni vendas denigrantes. Su belleza estalla en mil sensaciones, su inteligencia asombra hasta límites inimaginables. Ahora el acto de comer adquiere otro matiz. ¿Con qué me alimentaré? ¿Me comeré a los seres inteligentes y sensibles con los que comparto un breve periodo de tiempo y un espacio geográfico ínfimo?

No. No es moral comérselos. Ni usarlos para uso y goce del humano. Ni usarlos para pruebas cosméticas dolorosas. Ni encerrarlos en jaulas privándolos de la posibilidad de vivir su vida de animal salvaje, para goce de humanos. Esta es una moralidad entendida como la idea de causar el menor sufrimiento, o de no causarlo en absoluto. No es moral entonces encerrar a miles de millones de seres sintientes para que vivan vidas cortas y dolorosas y su fin sea la comida de un humano que no sabe de dónde viene lo que se come. No es moral encerrarlos en circos para el disfrute del humano. No es moral usarlos como carruaje en una era de tantos avances tecnológicos. No es moral asesinarlos en plazas públicas para la dicha de humanos iracundos y sedientos de sangre y dolor.

Al ver a los animales desde otra perspectiva también nos hacemos mejores seres. Es una relación donde ganamos los seres conscientes de lo que somos y de lo que nos rodea. Parece que las cosas están cambiando. The Economist, uno de los más prestigiosos medios de publicación sobre economía, política y sociedad en el mundo, sostiene que en el 2019 la idea social con mayor alcance, crecimiento e importancia será el veganismo. La dinámica cada vez será mayor y mejor y permitirá ampliar los conceptos y dar a conocer más información relacionada.

