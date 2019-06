“No más calumnias de los medios a David Murcia Gúzman”

La llegada del cerebro de DMG David Murcia Gúzman a Colombia ha dejado al descubierto que los medios de comunicación no saben nada y lo único que busca es generar más confusión y crearle más enemigos. Bien deberían saber que él ya pagó una condena de 11 años en Estados Unidos por lavado de dinero no proveniente del narcotráfico, por lo que él no debería pagar dos veces por el mismo supuesto delito. En este video, se puede notar el desconocimiento y la pregunta incendiaria de los periodistas de Caracol Noticias que lo abordaron en el aeropuerto. David Murcia solo logró atinarle a responder con un: “Que el señor Jesucristo te bendiga Colombia” y su rostro solo desbordaba desilusión. Sepan bien los periodistas incluso que él quiso entregar los bienes, las empresas y los dineros para reparar a las víctimas, pero el Estado se quedó con todas esas propiedades y no ha querido darle la cara a las personas que confiaron en DMG. Señores de los medios de comunicación, ¿por qué no le reclaman al gobierno por lo incautado y la reparación de las víctimas para dejar a David Murcia en paz?

Este es el video que muestra la falta de profesionalismo de los periodistas de Caracol:

