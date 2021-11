No los suelta, Nicolás Arrieta ataca a Azcárate y a Riaño: “personas incongruentes”

.Publicidad.

Después de que Aída Victoria Merlano contara su experiencia incómoda con Alejandra Azcárate durante su participación en el programa de RCN ¿Quién es la máscara?; Nicolás Arrieta utilizó el comentario hiriente de la comediante para llamarla hipócrita, pero luego salió a aclarar que su punto de vista no lo hacía en defensa de la barranquillera.

“Es muy chistosa porque a Alejandra Azcárate no le gusta que se burlen de ella porque está grave, es que es una situación personal, familiar, pero vean lo que dijo de Aída Victoria. Esta es la vieja más hipócrita y más mugrosa que hay de verdad, no le pueden decir a su marido que es narcotraficante presuntamente, pero sí se burla de las” tragedias” familiares de otros. De verdad que es una porquería” dijo en un primer video Nicolás, que hasta mostró en su rostro el desagrado que le causaba la situación.

“Yo no estoy defendiendo a nadie de nadie, esto sería absurdo, simplemente estoy utilizando una anécdota que cuenta Aída Victoria para mostrar lo ridícula y patética presuntamente que se ve Alejandra Azcárate pidiéndole a la gente que no se burle de las tragedias” aclaró el crítico de las celebridades en un video más reciente y ni Alejandro Riaño se salvó de la crítica. “Mi conclusión es que Alejandra Azcárate y Juanpis González también son personas incongruentes, a ellos les gusta burlarse de las personas, pero con ellos si no se burlen, eso para mí no es ser comediante, es ser hipócrita, una persona completamente absurda” finalizó Nicolás Arrieta que pocas veces se calla su opinión contra cualquier asunto público y de farándula.

