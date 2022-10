Una de las promesas colombianas que mas expectativas genera en el fútbol nacional es Jhon Jáder Durán, el delantero antioqueño que, con apenas 18 añitos, ya milita en el Chicago Fire de EEUU y vive un presente envidiable. El futbolista ha venido brillando con luz propia, y sus buenas actuaciones le valieron para ser llamado por Néstor Lorenzo para los amistosos de septiembre y también para ser pretendido por el Liverpool.

Y es que el muchacho es garantía de regate y de gol; y eso lo saben de más los reclutadores de varios equipos europeos que ya le están poniendo el ojo. En las ultimas horas, se confirmó que el mismo ojeador que llevó a Luis Díaz al Liverpool, también estaría haciendo lo posible por fichar a Durán, quien se convertiría en el tercer jugador colombiano en vestir la casaca de los reds.

| Vea también: Néstor Lorenzo le acabó de dañar la carrera a James Rodríguez

El negocio, según Pipe Sierra, periodista de Win Sports, estaría rondando los 10 millones de euros y entraría a competir con ofertas de otros equipos del viejo continente como el Lille de Francia, el Eintracht Frankfurt de Alemania y el PSV de Holanda.

🚨 The same #Liverpool scout who followed Luis Díaz has gone to see Jhon Jáder Durán (18). ‘The Reds’ already know the conditions and that for €10M #ChicagoFire would let the Colombian go 🇨🇴

👀 Told me that #Lille, #EintrachtFrankfurt and #PSV want the striker pic.twitter.com/dRAsnIwq6G

— Pipe Sierra (@PSierraR) October 3, 2022