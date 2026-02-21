VIDEO. Puntos de vista. Pese a que no tuvo consenso en la Comisión de Negociación del Salario, el presidente obtuvo que entidades como la ANDI, etcétera, aceptaran que se levantara el salario a ese nivel, que va a ser inflacionario. En consecuencia, la inflación de este año no va a ser del 5 % o el 6 %, sino mayor. A su vez, hizo lo que Petro sabía hacer con habilidad, hay que reconocerlo, y era movilizaciones. Ayer hubo una movilización bastante significativa en la Plaza de Bolívar y con ello le mostró fuerza al Consejo de Estado.

¿Qué vaya a decidir después de esto? No sabemos si va a insistir en que no está de acuerdo con los parámetros de ley o lo que sea, pero ya va a ser en Sala. Las cartas están sobre la mesa, yo creo que Petro se sale con la suya en este caso, porque si le insisten en que no, él nunca acata un fallo y no para nada porque él tiene fuero. Entonces, la Comisión de Acusaciones no hace nada contra él.

Pienso que la lucha está en un grado de confrontación bastante difícil. No la veo fácil para la derecha. Quiero ser explícito en eso como analista. Veo que el señor Cepeda tiene fuerza. Es peor que Pedro. Es un doctrinario. Es un hombre que sí emprende reformas agrarias y hace reformas todavía más radicales que las de Petro, que es un populista. El acuerdo de Petro con Estados Unidos se cumple a muy bajo nivel. Están fumigando con drones, no con avionetas. La producción de droga sigue lo mismo. Metió el ejército al Catatumbo y no han logrado nada. Están empoderados los de la guerrilla del ELN en Catatumbo. No sé qué respuesta vayan a tener los gringos, Es evidente que la situación del país no es nada fácil.

Y para terminar como colofón, en una actitud cínica, despreciativa, tanto él como Guillermo Alfonso Jaramillo dijeron que la muerte del niño era culpa de la mamá que lo dejó montar en bicicleta, Un hombre que destruyó totalmente la EPS, que la nueva EPS recibe el dinero y se lo roban en las narices de los vigilantes. Ha mandado bandidos a robar eso. Entonces, ¿cómo dice eso? Eso muestra la catadura moral de estos dos tipos y particularmente de Petro, que es el presidente. Entonces, no podíamos estar más mal. Vamos a ver cómo resultan las consultas, quién queda finalmente de la derecha y ver cómo se van calibrando las fuerzas. Pero la cosa no está fácil, la situación no está fácil. El que está avanzando mucho es Cepeda.

Anuncios.

Anuncios..