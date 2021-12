No hay verdadera educación sin ciencia e investigación

El siglo XXI ha traído a Colombia y al mundo profundos cambios, como un nuevo orden económico, social y cultural, situación que le plantea a la educación en todos sus niveles nuevos retos y desafíos y que la obligan a ser mas dinámica en sus contenidos y la aplicación de la ciencia y la investigación.

La educación debe reforzar funciones de servicio a la sociedad y orientar sus actividades en la solución de problemas de la pobreza, la intolerancia, la violencia el analfabetismo, el hambre y el deterioro del medio ambiente, mediante un planteamiento multidisciplinario para analizar los problemas y las situaciones planteadas.

Por tanto, debe contribuir al desarrollo del conjunto del sistema educativo, ciencia e investigación capacitando y mejorando sobre todo la formación del personal docente, la revisión y actualización de los planes de estudio y la promoción del saber a través de la investigación en los ámbitos de las disciplinas, la ciencia, arte y las humanidades para difundir los resultados y conclusiones del producto estudiado y de las acciones que permitan descubrir nuevos elementos esclarecedores y prioritarios de la realidad estudiada de acuerdo con los parámetros que determina la ciencia.

Las diferentes concepciones sobre ciencia y partiendo de la definición que da el autor Ernest Boyer en su libro Propuesta para la educación del futuro superior: “La ciencia es un sistema de conceptos relacionados con los fenómenos y leyes del mundo externo o de la actividad espiritual de los individuos, que permite preveer y transformar la realidad en beneficio de la sociedad”. Entonces podemos decir que la ciencia es una construcción intelectual que hace el hombre bajo condiciones históricas y sociales.

El vocablo ciencia significa literalmente conocimiento científico, en el cual no se queda en la descripción de los hechos, sino en su explicación e interpretación, así como en su generalización conduciendo a la conceptualización, expresión y producción de nuevo conocimiento.

Para Jean Pierre en su libro Diseño de investigaciones en ciencias de la salud y sus fundamentos epidemiológicos, parte de que la ciencia no es un producto, si no un proceso interactivo entre el científico, el proyecto de saber, el grupo investigador, la institución y el interlocutor.

La palabra investigación proviene de las voces latinas in-vestigum-ire, que podrían interpretarse como acercarse a los fenómenos o hechos que muestran la realidad para indagarla, cuestionarla e interpretarla.

En la práctica la investigación se ha constituido en un camino para conocer la realidad a través de un método o procedimiento reflexivo, Sistemático, controlado y critico estableciendo las relaciones y la aplicación de las leyes y tomando como punto de partida el planteamiento de problemas, la búsqueda de soluciones y la instauración de condiciones para cambio y transformaciones.En la educación se hace necesario crear e incentivar una disciplina investigativa y aplicación de la ciencia ya que ningún estudiante de pregrado, especialización y profesional, debe estar alejado de los métodos del conocimiento de la ciencia e investigación científica, el cuestionario de la realidad debe ser prioridad del profesional de hoy, la reflexión debe entonces acompañar la cotidianidad del ser humano.

Un estudio efectuado por el Departamento de Asuntos Educativos de la Organización de Estados Americanos, el egresado que proveen nuestras universidades colombianas no sabe qué es un proyecto de investigación, ni se le ha definido qué es investigación, de tal forma que no sabe distinguir entre lo que es y no es investigación.

Consecuentemente carece de criterios para distinguir entre los diversos tipos de estudios, no sabe escoger un tema apropiado para ser investigado con el sentido de iniciar y saber en relación con el tema seleccionado de tal manera que permita saber qué se ha estudiado sobre ese tema, con qué enfoque, bajo que estrategias metodológicas y con cuales resultados.

Tampoco tiene claro cómo conceptualizar, planear, ejecutar la revisión de literatura relevante a un tema dado, no sabe como obtener adecuadamente la información que necesita de acuerdo con un problema que requiera la solución, no sabe leer críticamente los informes de investigación, no sabe como preparar informes de investigación por escrito dando como consecuencia el desconocimiento de organizar un proyecto completo.

Estos aspectos se palpan en el ámbito universitario colombiano, para cualquier lector, docente y estudiante las apreciaciones anteriores le son familiares, tanto que se notan no solo en los alumnos sino en algunos casos profesores que en pocas ocasiones invitan a sus alumnos a investigar y en muchas ocasiones ni docente ni alumno saben hacerlo.

La realidad de la investigación y su aplicación en la educación a nivel de posgrado no tiene fuerza y su abandono casi total a nivel de pregrado. ¿A que causas se podrá atribuir este problema?: son múltiples y varían con la universidad así como su práctica académica.

De todas maneras si se quisiera concretar se diría en primer lugar, que la investigación en la educación con frecuencia se confunde con la "consulta" y esto se traduce en trabajos aislados de quehacer docente.

En segundo termino la tradición investigativa en las universidades es” reciente”, finalmente, son contados los casos de los docentes que orientan su labor para enseñar a pensar, buscar, indagar y reflexionar. Como dice Óscar Soria: “El abuso del libro de texto único, o el dictado en clase son indicadores de una docencia repetitiva”; entonces no es de extrañar que al finalizar sus estudios un alumno tenga problemas para presentar su proyecto de grado y tampoco lo es que cuando se cuestiona sobre el particular se escucha con frecuencia la mas triste y mediocre de las opiniones: ¿Y eso para que sirve?

Como si el conocimiento del ser humano tuviera algún límite o como si el egresado estuviera solo a los factores del curriculum o más aún, como si debiera ignorarlo o eludirlo y contentarse con el conocimiento adquirido en las aulas.

Hay una realidad: cuando un plan de estudios culmina se inicia la actualización e investigación, es así como se inicia la etapa del aprender siempre. La investigación y su aplicación de la ciencia de los fenómenos y hechos son y será una herramienta fundamental para ello.

De lo anterior se puede dar las siguientes reflexiones:

- Solo por intermedio de la investigación científica se podrá producir conocimiento útil que permita ser cada vez más eficientes y competitivos en el mundo globalizado y por ende, que nos ayude en la solución de problemas.

- La investigación debe ser una metodología de enseñanza y aprendizaje que dinamice el quehacer educativo y forcé a los estudiantes a pensar y reflexionar sobre los diferentes tópicos estudiados para que sea concluyentes con los fenómenos presentados, sean objetivos y concretos dentro de los parámetros metodológicos universales sin que esto sea una camisa de fuerza para asumir e identificar un problema, pero siempre con rigor científico para estudiarlo.

- La investigación y la educación ha sido, y será un medio de superación académica y científica para dar a nuestros aprehendientes, conocimientos actualizados para dárselos a la sociedad, para mejorar las condiciones de vida y un bienestar a la población.

- Invertir en investigación y educación no es un gasto sino una ayuda para el conocimiento y el desarrollo socioeconómico de los actores interactúantes de nuestra sociedad.