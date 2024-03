No hay con quién enfrentar a Petro en Colombia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Este país ha estado azotado durante décadas por el narcotráfico esto es un narcoestado. Petro no ha combatido el narcotráfico, no ha erradicado una sola hectárea. Entonces, la policía saca volantes que no sé cuántos miles de toneladas han confiscado; pero por favor, eso no cree ni un niño, En ese orden de ideas la prueba reina es que el dólar no sube porque están entrando toneladas de dólares de ese negocio.

Petro no ha hecho nada ni va a hacer, eso ni le interesa. No ha hecho nada contra Maduro, uno diría que son tan amigos que son casi socios, ¿o qué? Petro lanzó la Constituyente para quedarse. Es un malicioso, el tipo inteligente sí es. Oiga la frase que le voy a decir: en Colombia no hay con quién combatirlo. Los industriales, la mayoría están ligados a negocios con el estado, el señor Sarmiento es dueño de los peajes, ¡Por favor!, no estamos en nada. Ahí no hay sino un grupo de gente que está interesada, entonces Petro no tiene oposición.

La reforma la salud ya la hizo: simplemente no le da plata a las EPS y las quiebra Claro que son un negocio vulgar. Yo lo he dicho, son unos eh capitalistas rentistas que se valen de sus amistades con el ejecutivo para enriquecerse, Cuando llegan a 50 billones de pesos de deudas se declaran en quiebra y no pasa nada, porque la justicia colombiana es otro desastre de corrupción.

Aquí no pasa nada, la situación está muy grave y veo que el que está avanzando es Petro y creo que los capitalistas, tarde que temprano, si la situación sigue así empieza una fuga de capitales complicadísima. Repito la frase clave de hoy: no hay con quién enfrentarlo en Colombia, desgraciadamente.