No habrá "remontada". Sobre el desplome de Sergio Fajardo

Por: Nelson Villarreal |

mayo 02, 2022

La metáfora ciclística que usa el actual candidato de los partidos de centro para darse moral y enviar un mensaje que contrarreste las encuestas de opinión y que está teniendo poco efecto en la mente de los votantes es su llamada “remontada”.

Nada más alejado de la realidad según los datos que arroja la ultima medición de la encuestadora Invamer que lo muestran en un descenso sostenido con un desplome y la pérdida de posibles votantes que cada vez lo alejan más y más de la meta, a tal punto que muchos de sus copartidarios están pensando en plantearle la propuesta de retiro faltando apenas semanas para el día de las elecciones.

El candidato Fajardo no ha podido siquiera mantenerse en el pelotón quedando fuera del lote, y por el contrario ahora le está chupando rueda a Rodolfo Hernández quien ya se encuentra en el tercer lugar.

Y es que los resultados de esa medición dejaron fríos a la campaña de centro, pues mientras Gustavo Petro se mantiene a la cabeza de la intención de voto con un 43.6%, a nada de ser presidente en primera vuelta, por más que lo hayan querido desprestigiar, por más montajes en su contra y los entrampamientos que asechan su campaña poniéndole “la cascarita” para que caiga, como cuando aquellos mexicanos que luego se descubriría que eran agentes infiltrados aparecieron en uno de sus eventos de campaña con maletines llenos de plata para supuestamente “aportar” a las finanzas de su movimiento, esa plata que luego serviría para hacer ver que a su campaña entraron dineros del narcotráfico como lo revelara la periodista María Jimena Duzán.

Con este embalaje Petro automáticamente deja relegado a un segundo lugar al candidato de Iván Duque y del uribismo Federico Gutierrez a quien por más shows mediáticos, apoyo de la gran prensa que, le celebran y reproducen cada ramplonería y bravuconadas de mensajes insultantes y faltas de propuestas no le alcanzan sino para llegar al 26.7%, aún con el apoyo venenoso de los expresidentes Cesar Gaviria y de Andrés Pastrana, y como decíamos el ingeniero Rodolfo Hernández quien se ubica a punta de tikoks en el tercer puesto de esta carrera con el 13.9% lo que deja en el final del pelotón de candidatos con alguna esperanza de llegar a la presidencia a Sergio Fajardo con apenas un lánguido 6.5% de la intención de voto.

Lo paradójico del caso de Sergio Fajardo es que antes de las consultas presidenciales estaba con una intención de voto del 15% cayendo ahora estrepitosamente, lo que lo dejará por fuera de cualquier opción de pasar a segunda vuelta.

Y una de las fallas tiene que ver con lo poco cautivador de su discurso, pues se mantiene entre un quizá, tal vez, quien sabe, “pregúntele a Google”, y no toma posiciones firmes como lo ha hecho el resto de los candidatos.

Ese tono moderado que pasa a ser más bien solapado y tibio sin comprometerse con los temas fundamentales que exigen los colombianos que ya están cansados de ese cuento mientras en las calles hay inseguridad, hambre, muerte y falta de empleo.

Lo peor de este panorama es que esos posibles votantes que pierde Sergio Fajardo aparentemente se van a la campaña de Fico Gutierrez con lo que uno le pregunta a esas personas que hoy se dicen no estar en ninguno de los extremos ¿Es tan fuerte su odio a Petro que preferirán votar por la continuidad del gobierno de Iván Duque?¿Prefieren seguir manteniendo en el poder al uribismo que tanto daño le ha hecho a la democracia del país en los últimos 20 años?¿Esto es lo que representan los que dicen diferentes?¿En segunda vuelta se irán a ver ballenas o asumirán la actitud de cambio frente a los destrozos que ya todos conocemos?¿Cuántos estallidos sociales más hacen falta para qué se entiendan las necesidades de un pueblo cansado de los mismos con las mismas?

Al candidato profesor la ciudadanía le sigue cobrando el hecho de no tomar partido en las elecciones de 2018 cuando se fue a su retiro paisajístico en el momento más crítico, tampoco le perdonan su desconexión con los temas alrededor de la educación que debería ser su principal bandera, pero ante la cual se mostró ignorante cuando en plenas manifestaciones de estudiantes salió a decir que mejor no salieran a marchar porque estábamos en pandemia, o como cuando en las marchas de profesores confesó no saber por qué protestaban sus colegas. ¿En serio?

Estos temas no se los pasan por alto, porque históricamente el profesor en la sociedad colombiana ha representado la imagen del ejemplo a seguir, del que tiene respuesta o trabaja en la academia para encontrarla, pero sobre todo, al profesor colombiano se le reconoce por sus luchas y por empeñar su palabra a expensas de su propia reputación, algo totalmente diferente al lo del profe Fajardo quien en un momento quizá de frustración salió a decir que nunca más participaría en una elección ni se postularía de nuevo a un cargo de elección popular, pero aquí lo vemos una vez más terminando lánguidamente en un ejercicio que le salió muy mal.

Para hablarlo en términos que Fajardo entiende, podríamos decir que no tuvo el fondo suficiente para mantenerse en la alargada, que le faltó cadencia para llegar a ser el capo del grupo de candidatos, que en el momento que se formó la chichonera el candidato de centro no tuvo clase para salir avante, uno diría que le fallaron los piñones y la dirección de su caballito de acero empezó a trastabillar, no fue el escalador que saca ventaja en una remontada y finalmente Fajardo quedó en medio de una montonera de la cual no se pudo levantar lo que lo tendrá desde las graderías contemplando al ganador de esta competencia electoral poniéndose la maglia rosa que alguna vez pudo ser suya.

PD: Mientras los medios de comunicación sigan tratando de confundir al elector con sus análisis sesgados de las encuestas seguiremos condenados a la voluntad de los corruptos.

Mientras sigan haciéndole creer a los colombianos que el 26.7% de Fico Gutierrez es más importante y puede ser el presidente por encima de Gustavo Petro que se mantiene solido con un 43.6% luchando solo contra todos los poderosos para lograr lo impensable años atrás y es ganar en primera vuelta, esos medios serán los primeros en hacerle la vida imposible en un eventual gobierno alternativo que rompa con la desesperanza que nos han dejado los últimos 20 años del uribismo en el poder.

