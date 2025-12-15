No es la primera vez que engañan a los bribones 

El operativo para sacar a María Corina deja claro que los bribones que se han apoderado de Venezuela, por más inteligencia cubana, no tienen todo el control del país

Según EFE noticias, durante más de un año, varios miembros de la oposición venezolana estuvieron refugiados dentro de la Embajada de Argentina en Caracas para evitar órdenes de arresto del gobierno de Nicolás Maduro debido a su participación política y a la represión contra sus filas. En mayo de 2025, cinco de esas personas lograron salir del país y llegaron a Estados Unidos, en lo que las autoridades estadounidenses y aliados describieron como una “operación de rescate” o extracción organizada para ponerlos a salvo. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, publicó que habían sido “rescatados” del régimen de Maduro y estaban “seguros” en territorio estadounidense. Este grupo incluía asesores cercanos de la líder opositora María Corina Machado.

Otro portal Bloomberg (y otras fuentes confiables) afirman que María Corina Machado logró salir de Venezuela de forma secreta para viajar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz, en una operación clandestina organizada debido a que estaba huyendo de arresto y estuvo más de un año en la clandestinidad dentro del país. María Corina no alcanzó a llegar a la ceremonia y su discurso de aceptación fue presentado por su hija Ana Corina. La salida de María Corina de su escondite tuvo varias etapas:

Etapa por tierra: Salida desde un lugar clandestino en Caracas donde María Corina llevaba más de un año escondida dentro de Venezuela, bajo amenaza de detención por parte del régimen. Cuando decidió salir, lo hizo en la tarde del 8 de diciembre de 2025, acompañada de dos personas que la asistieron en el traslado. Para evitar ser identificada, utilizó un disfraz (incluida una peluca) e intentó pasar desapercibida ante las autoridades y cualquier vigilancia. El grupo viajó por carretera hacia el norte de Venezuela, con el objetivo de llegar a un pueblo pesquero o puerto costero donde abordaría un barco hacia Curazao y tuvo que atravesar al menos 10 controles militares del chavismo, sorteándolos durante un viaje de aproximadamente 10 horas para evitar ser detectada por las fuerzas de seguridad.

Etapa por mar: María Corina salió de Venezuela en un barco pequeño rumbo a la isla caribeña de Curazao, una isla neerlandesa a unas 40–60 millas náuticas de la costa venezolana, con ayuda para evitar que su escape se hiciera público y proteger su seguridad. Bloomberg reportó que confió en algunos miembros del régimen de Nicolás Maduro para facilitar su salida, lo cual algunos funcionarios estadounidenses interpretaron como una señal de que ciertos actores dentro del gobierno podrían haber estado dispuestos a cooperar si él perdiera el poder. Su travesía fue retrasada por mal tiempo y mar agitado, lo que la obligó a perderse la ceremonia formal del Nobel en Oslo porque no pudo llegar a tiempo.

Etapa por aire: Desde Curazao, Machado continuó el viaje por avión hacia Noruega (posiblemente vía Estados Unidos), donde finalmente llegó a la capital noruega.

Lo que queda claro es que los bribones que hoy en día se han apoderado de Venezuela, por más que tengan todo el apoyo de la inteligencia cubana, no tienen el control total del país. Al final del día lo que confirman es que en realidad son es unos charlatanes.

.Apostilla: La boda de la hija del Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, costó 300.000 dólares. En un país en que más de cinco millones de personas pasan hambre, esta cifra es descomunal. Sin embargo, al tratarse es de uno de los jefes del “Cartel de los soles”, la suma es irrisoria.

