Reclutar a menores es ruin y degradante  

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Pocos temas indignan más a los colombianos que el cobarde reclutamiento de menores por parte de los grupos narcoterroristas arropados con mantas ideológicas como son el ELN y las disidencias de las Farc. Un reciente editorial del diario El Espectador pone el dedo en la llaga: “No fueron solo siete los menores de edad muertos por bombardeos del Ejército Nacional. Medicina Legal dijo que, desde agosto, hay 15 fallecidos en Amazonas, Guaviare y Arauca. Algunos tenían solo 12 años. Mientras el país ha dado un debate apasionado sobre el uso de los bombardeos como mecanismo en medio de la lucha contra el crimen, todos en el espectro político parecen estar de acuerdo en algo: es terrible que siga existiendo el reclutamiento forzado… El reclutamiento está fuera de control. Está documentado que Iván Mordisco ha llenado de menores de edad su círculo de protección y que en varias zonas del país hay cacería de jóvenes para trasladarlos a las zonas de conflicto. La inteligencia militar lo sabe porque cada vez que hay enfrentamientos entre grupos criminales el levantamiento de los cadáveres suele incluir a niños, niñas y adolescentes que han sido forzados al combate. Por eso, cualquier discusión sobre si se sabía o no que en Guaviare había menores necesita partir de un reconocimiento difícil y honesto: lo más probable es que siempre haya menores de edad. Esa es la crudeza del conflicto en el que estamos. Tal es la magnitud de la incapacidad del Estado colombiano.”

“Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar a más niños y niñas, porque se darán cuenta de que así se cubrirán de riesgos militares mayores”, afirma el presidente. En este caso concreto a Petro le sobre la razón. Los narcoterroristas utilizan menores no solo como escudo para disuadir toda acción militar, sino como “carne de cañón” en sus enfrentamientos. Lo que es lamentable es que el gobierno hubiera estado más de tres años sin haber acudido al bombardeo de los campamentos de los criminales. La experta Laura Suárez Cáceres afirma: “Entre 2019 y 2024 el ELN pasó de operar en 149 municipios a 232. Las disidencias de las Farc pasaron de 124 municipios a 262 y el Ejército Gaitanista de Colombia de 213 municipios a 345, consolidándose como el grupo con mayor presencia en el país”.

Es clara la extrema cobardía de unos narcotrerroristas que no se cansan de poner en evidencia su falta total de escrúpulos

Los narcoterroristas del ELN y de las disidencias de las Farc reclutan menores y los trasladan a sus campamentos con cuatro fines: blindarse contra toda acción militar; aumentar su poder militar; garantizar obediencia interna por medio de la intimidación; y mantener un flujo constante de combatientes. Es clara la extrema cobardía de unos narcotrerroristas que no se cansan de poner en evidencia su falta total de escrúpulos: ¡quienes recurren a niños porque no pueden - o no quieren - enfrentar el conflicto sin explotarlos merecen no solo el repudio de todos los colombianos sino de la comunidad internacional. Reclutar a menores es ruin y degradante y la proliferación de estos criminales -que de manera sistemática, no incidental, violan los derechos fundamentales de los menores- es en buena parte culpa del mismo gobierno, que por omisión o pusilanimidad, les ha permitido multiplicarse.

Del mismo autor: El centenario de una mujer extraordinaria

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.