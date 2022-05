"No conozco esa palabra que se llama pobreza; soy hijo de dos educadores": Alexis Lozano

Por: Víctor Sanchez Rincones |

mayo 04, 2022

En una entrevista concedida al periodista Víctor Sánchez Rincones en Madrid (España), Alexis Lozano, director de Guayacán Orquesta, dijo tajantemente que no quiere estatuas ni reconocimientos cuando esté muerto. "El que lo haga es un hp", dijo el controvertido músico.

También habló de las extorsiones: "El que se meta conmigo se mete en un lío serio; el que se meta conmigo, con mi familia la tiene; ¡primero nos matamos! Lo que yo he trabajado a mí no me lo va a quitar ningún atarbán".

Acerca de su personalidad controvertida, el músico dijo: "Al que no le gusta como yo soy, me resbala. Yo no dependo de nadie, mi mejor amigo es Dios, y si Dios está conmigo yo estoy feliz. Si a alguien no le gusta mi forma de ser, me resbala, porque si yo hago un inventario de mi vida, ¿yo le he hecho mal a alguien? ¿He conspirado contra alguien? Saquen a fulano de este puesto para que metan a otro.

Yo no he hecho eso. ¿He hablado mal de alguien? Yo no hablo mal de nadie ni desprestigio a nadie, no le he quitado a nadie sus bienes, tampoco he codiciado los bienes ajenos; tampoco ando con mujeres ajenas, yo no soy culpable de las desgracias de nadie, y no me considero un malhechor, sino un hacedor de cultura y generador de bienestar, de trabajo, generador de oportunidades y de sabrosura, no de maldad".

