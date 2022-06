Niño sonámbulo murió después de caer en un quinto piso

.Publicidad.

Nadie se explica cómo el niño de 14 años terminó muy mal herido en el andén del primer piso del edificio donde vivía con su familia en el barrio San Bernardino en Bosa, al sur de Bogotá. El jovencito, que murió un par de horas después, cayo de un quinto un piso. Según sus familiares era sonámbulo, y su muerte la produjo un episodio de esta condición médica que se convirtió en una tragedia.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves. Según uno de los familiares del menor, el pequeño se había acostado a dormir tranquilamente, como todas las noches, pero en aquella fría madrugada del 2 de junio su hermano se despertó y la cama del adolescente sonámbulo estaba vacía. Lo buscaron sin encontrarlo por todos los rincones del apartamento.

La corriente del viento que se colaba con suavidad por una ventana abierta y empujaba las cortinas fue el presagió de la tragedia. Justo debajo de aquel ventanal, en el primer piso de la edificación estaba el cuerpo del pequeño, que sin saber cuánto tiempo había pasado de su violenta caída, estaba con vida.

Dicen que la ambulancia no tardó en llegar. Fue trasladado al hospital El Tintal. Dicen también que allí inicialmente lo atendieron y que al parecer no presentaba gravedad, ni fracturas ni luxaciones evidentes, más que un intenso dolor abdominal y que por esa razón no lo atendieron como debería ser. Esa es la denuncia de los familiares.

Al parecer tiempo después de haber llegado al centro médico el joven desmejoró y ante su debilitamiento fue trasladado de urgencias al Hospital de Kennedy, donde finalmente después de unas horas falleció. Según los médicos el pequeño tenía una hemorragia interna y varios órganos comprometidos. La familia pide explicaciones sobre la demora en la atención al menor, mientras que las autoridades judiciales investigan más a fondo qué pasó.