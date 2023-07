Ningún político es dueño de Colombia

Si Uribe continúa aconsejando como Lleras, Gaviria y Dilian Francisca de no votar la reforma a la salud y otras, el barco que timonea Petro no llegará a buen puerto

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

julio 07, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Hoy con los problemas judiciales que demuestran que uno de los candidatos apoyados por el expresidente Uribe, Óscar Iván Zuluaga, las redes sociales están recordando la historia de Uribe como el político que para muchos fue importante, pero no revisó con paso de caballo fino, los consejos electorales apoyando a Zuluaga y otros que llevaron a un pueblo a elegir a Santos que se volvió su enemigo y trajo una paz sin paz, pero con un premio nobel no merecido.

Después Duque, que nunca lo escucho, y muchos otros encarcelados por tanto enemigo que con razón o sin ella mantuvieron en alerta roja, a quienes creían y no creían en los pensamientos de quienes consideraban a Uribe como el mejor político que ha tenido Colombia. Cepeda y otros de izquierda le trajeron a Uribe demandas, lo mismo que a otros que pertenecieron a sus gobiernos. Los de las Cortes igual le dieron en la cabeza a Uribe y aún lo tienen en la mira.

-Publicidad.-

Hoy lo culpan del gobierno Petro; se dice que tantas embarradas de Uribe dejaron en la silla presidencial a un tipo que en un año ni fu ni fa y nos tiene peor que los gobiernos anteriores. Es decir, que el pueblo votó por Petro por las malas decisiones y tantos desastres que dejo Uribe con sus consejos sobre políticos y política.

Si Uribe continúa aconsejando lo mismo que los partidos tradicionales con Vargas Lleras, Gaviria y Dilian Francisca Toro de la U de no votar la reforma a la salud y otras, el barco que timonea Petro posiblemente no llegará a buen puerto.

Publicidad.

La reforma a la salud es prioritaria. El pueblo espera que estos personajes se hagan a un lado, pues permitir que los expresidentes se metan en la vida de la política actual, es un error porque ellos tuvieron su momento y todo lo hicieron mal.

Ellos no son dueños de los colombianos, que esperan que la ley de bancadas no convierta a los congresistas elegidos en marionetas o títeres, que a todo le deben decir sí o no. Que no los conviertan en políticos eunucos incapaces de conservar su libertad de pensamiento, a cambio de mantener su sueldito mensual, aunque el que los eligió, no pueda tener la posibilidad de un servicio de salud bueno y estable.