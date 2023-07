Pispireta, la obra de teatro para el poder femenino

Por: Nota Ciudadana |

julio 07, 2023

Este sábado 8 de julio el público amante del teatro se podrá adentrar en «Pispireta» a través del mimo corporal dramático, la animación de objetos, y el teatro físico con una historia que reivindica la lucha de una mujer para encontrarse con su libertad.

Casa Tea (Teatro Estudio Alcaraván) organizador del Primer Festival Internacional de Teatro El Vuelo del Alcaraván donde vendrán grupos provenientes de Cuba y España es además una vitrina de exhibición para material de teatro gestual femenino que indaga en el universo de mujeres que rompen cadenas.

«Pispireta» es una obra que narra la historia de una mujer que lucha por su libertad en una sociedad completamente machista. Un tema que les tocó a todas las mujeres, pero más a mujeres mayores que hoy tienen 60, 70, 80 o hasta más años, en donde muchas fueron obligadas a casarse.

Gabriela Fandiño es la actriz de esta obra de teatro, quien formó parte de La Casa del Silencio, escuela dirigida por Juan Carlos Agudelo, discípulo directo del Maestro Marcel Marceau, es por eso que el público encontrará una obra de teatro físico y gestual con animación de objetos, con mimo corporal en donde no hay voz o textos solo hay voces en off. Por ejemplo, un extranjero que no entienda las voces en off podrá entender la obra perfectamente. Es una tragicomedia muy bella estéticamente para el espectador, haciéndola atractiva también por su temática muy potente y coyuntural por la reivindicación de los derechos femeninos.

El teatro físico y gestual abre la interpretación al público para que se enriquezca mucho más, sin embargo la obra tiene momentos muy claros. La actriz utiliza un velo, que es casi el protagonista de la obra y también hay una marioneta que es una monja, lo que hace de «Pispireta» una obra única.

“Este personaje es mi abuela, un homenaje a ella. Haciendo esta obra me di cuenta de todas las razones de por qué a ella le dio cáncer. Yo era muy apegada a ella, y fue una muerte que no sané y hacer esta obra también fue sanar esa muerte. Entonces la obra surge de la idea de mi hermana que recoge momentos muy dramáticos de su vida haciendo un collage con fotos y yo recojo esa idea para hacer la obra de teatro que además rompe con el estereotipo con que la mujer tiene que casarse y ser ama de casa. Ella (el personaje) por el contrario se pone a trabajar y busca su independencia. También, para salir de su casa y ese lugar con su padre maltratador, debe casarse con un hombre 30 años mayor a quien no ama. Y de ahí surge su vida como mujer adulta y busca por todos los medios su independencia y su libertad” contó Gabriela Fandiño.

“Para Casa TEA la voz femenina desde el cuerpo es fundamental y nos interesa que los espectadores también tengan la oportunidad de disfrutar de procesos creativos que quiebran esquemas tradicionales para reescribir el mundo contemporáneo femenino. Les esperamos este 8 de julio a las 6 pm con brazos, corazón y telón abiertos” comentó Paola Guarnizo, actriz y dramaturga de Casa TEA.

Sinopsis Pispireta:

Esta obra relata la historia de Cecilia, una mujer que tuvo que transitar diferentes obstáculos para alcanzar su libertad en una sociedad machista que se lo impide. Cecilia crece con un padre maltratador razón por la cual decide irse de su casa a los 18 años, para poder hacerlo sus únicas opciones son volverse monja o casarse con un hombre 30 años mayor a quien no ama. Esta decisión es fundamental para definir el rumbo de su vida. A través del mimo corporal dramático, la animación de objetos, y el teatro físico nos adentramos en esta historia que reivindica la lucha de una mujer para encontrarse con su libertad.

Dirección: Cristian Solorzano.

Asesoría de dirección: Andrea Meneses y Juan Carlos Agudelo

Actriz: Gabriela Fandiño