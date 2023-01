Ni se le ocurra comprar una: la pesadilla de tener moto en Colombia

.Publicidad.

No existe experiencia más liberadora en un infierno eterno de trancón como es Bogotá que tener una moto. Te permite encontrar los espacios para sortear cualquier tipo de taco. En el último año las ventas de estos vehículos se han disparado en el país porque, además, son muy económicos. Sin embargo se ha convertido en una pesadilla tener moto. Es que los robos son cosa común, una especie de enfermedad que tienen que soportar los dueños de ellas. El robo de espejos es el más común y esto sucede porque, como las motos no tienen alarmas, es fácil desvalijarlas. Además el mercado de partes usadas es una cosa que no para de crecer en el país.

En este video se ve la facilidad con la que roban una moto en Cali. ¿Se le mediría a comprar una teniendo en cuenta este inconveniente?

Delicada la situación en Cali pic.twitter.com/mIWtkM6F5I — CaliWeb (@CaliWebCo) January 20, 2023