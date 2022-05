Ni Petro es Chávez ni Colombia es Venezuela

El régimen chavista fue posible gracias a tres factores con los que no cuenta Petro: petróleo, una fuerza armada no institucional y una élite empresarial de su lado

Por: Hildebrando Ramírez Fuentes |

mayo 26, 2022

El régimen chavista fue posible gracias a tres factores o condiciones con los que no cuenta ni contará Gustavo Petro: petróleo, una fuerza armada no institucional y una élite política empresarial que no supo o no quiso defender la democracia.

Las élites políticas, intelectuales y empresariales venezolanas no ofrecieron mayores resistencias a Hugo Chávez. Algunos se tomaron la libertad de ver a Chávez como aliado, mientras otros se deshacían en divisiones, odios y pases de factura. En la oposición, dividida, envilecida y en desbandada primaron los intereses de cada partido y de sus dirigentes. Eso, más el apoyo de los dueños de los grandes medios de comunicación y de algunos bancos, le permitió a Chávez ganar la elección del año 1998 con un porcentaje histórico de abstención que superó el 37 %. Chávez era militar y contó con el apoyo de la FANB, a la que terminó convirtiendo en eje fundamental de su partido y de su proyecto político hegemónico. Hoy el principal enemigo de la democracia venezolana no es Maduro, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En su condición de presidente, Chávez controlaba los inmensos recursos de la industria petrolera, en un país que vive y depende de la renta petrolera, incluídos los industriales y empresarios que dicen ser defensores del libre mercado. A punta de petrodólares compró y financió lealtades.

Por el contrario:

Colombia no vive del petróleo sino del trabajo de sus empresas y ciudadanos que pagan tributos al fisco nacional. Al contrario de Hugo Chávez, que insurgió en la vida política venezolana con un golpe de estado contra un gobierno legítimo, Petro es un intelectual de izquierda de convicciones democráticas que han sido puestas a prueba a lo largo de los años de su dilatada carrera como dirigente político, parlamentario y alcalde de Bogotá, el cargo de representación popular más importante de Colombia después de la presidencia de la República. La Fuerza Armada Colombiana es institucional. Colombia solo tuvo un gobierno dictatorial en el siglo XX: el de Rojas Pinilla. Para los venezolanos las dictaduras son una tradición más vieja que la hallaca, la arepa, la gaita y el pan de jamón. Por eso Venezuela es, aún hoy, a 200 años de republicanismo, un proyecto interferido o un proyecto país que hay que rediscutir. Las élites políticas y empresariales Colombianas no son jovencitos juguetones, al punto que han preferido mantener los costos humanos y económicos de la guerra durante largos años.

Los asesinatos de Gaitán, Galán, Gómez, Lara Bonilla y Pizarro León Gómez son una clara demostración de la determinación de las élites Colombianas de mantenerse en el poder, por solo citar los nombres de dirigentes políticos conocidos por la opinión pública venezolana que pagaron con sus vidas la osadía de soñar con un país libre, democrático y justo.

Pero la mayoría de los muertos yacen en un camposanto que no tiene principio ni fin: Colombia es el cementerio más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo. Solo en lo que va de 2022 son más de mil líderes sociales asesinados a los que no se les ha hecho justicia.

Visto así, la amenaza real no es Petro, es el continuismo de una clase política gobernante que ha mantenido bajo secuestro a la gran nación Neogranadina.

Advierto, no sugiero votar por Petro. Solo insisto en afirmar, una vez más, que la tragedia de Venezuela no puede ni debe seguir siendo la excusa para mantener en el poder a gobiernos, partidos o líderes de ejecutorias despreciables en toda América Latina.

No comparto la política de alianzas internacionales de la oposición venezolana. Dividir al mundo entre los amigos y los enemigos de Chávez y Maduro es un grave error. Petro ha reconocido que el gobierno Madurista no es democrático y ha dejado ver que le gustaría que Colombia sirviera como mediadora del proceso de diálogo entre la oposición venezolana y Nicolás Maduro.

¿Por qué los líderes de la oposición venezolana insisten en defender en Colombia lo que combatimos en Venezuela? Ya en los procesos electorales de 2010 y 2014 enfilaron sus baterías contra Antanas Mockus y Sergio Fajardo para favorecer a Juan Manuel Santos.

La pregunta es ¿Antanas y Sergio son comunistas? ¿Acaso eran amigos de Chávez y Maduro? Obviamente no lo son, lo que evidencia mucho más la predilección de la dirigencia opositora venezolana por la clase política gobernante colombiana. Gravísimo error porque los colombianos aspiran lo mismo que el 80% o más de los venezolanos: vivir en paz, libertad, democracia y justicia social.