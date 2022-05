¡Gomelos unidos: a vivir sabroso!

Por: Juan Pablo Méndez Restrepo |

mayo 26, 2022

Escribo esto a 48 horas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales sin el ánimo de convencer a nadie con argumentos discursivos sobre su voto porque de no pasar nada extraño, la victoria de Gustavo Petro –bien sea en primera o segunda vuelta– es irreversible. Escribo, entonces, con la intención de hablarles a mis congéneres electorales: burgueses zurdos que –hoy más que nunca– apostamos por la llegada del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.

Los mamertos, como nos mal-llamaron por mucho tiempo venimos de clases acomodadas y se nos critica el doble discurso, conveniente en la práctica cuando se trata de reclamar nuestros privilegios de clase y vehemente en la teoría cuando intentamos reivindicar los derechos del campesinado, los obreros, los nadie. Y sí: acepto la crítica, en un país cemo éste resulta fácil hablar duro con la barriga llena.

Entonces nuestro compromiso con el gobierno del Pacto Histórico es fundamental, pues ya no podremos escudarnos en aquel argumento falaz que escuchamos muchas veces en el seno de nuestras familias cuando –por ejemplo– se trataba de justificar el despiadado abismo de clases en Colombia.

“Es que en nuestra familia los tratamos muy bien”, decían nuestros mayores y aún dicen muchos al referirse a la servidumbre, a la muchacha del servicio (término aún usado en muchos sectores con total impunidad), al celador.

Nuestro compromiso será, entonces, garantizar en la acción que podamos equilibrar la brecha entre nuestros privilegios y los derechos de quienes –aún hoy– nos sirven; que nuestra responsabilidad con esos nadie representados por Francia Márquez sea la de garantizar sus derechos a una vida digna más allá de nuestra conveniencia y de nuestra pobre herencia colonial.

Vivimos en un país de capataces. El capataz, aquel traidor de clase que limpia las culpas de su patrón cuando se trata de tomar medidas extremas en contra de los trabajadores, regenta la finca en medio del resentimiento que le produce su aspiración irrealizable de ser algún día el dueño.

“Es que en nuestra familia los tratamos muy bien”, sigue pensando el patrón mientras que hace la vista gorda ante los excesos obsecuentes del capataz con sus trabajadores. Pues bien: estamos ad portas de poner el punto final al periodo regido por el más sanguinario y psicopático de los capataces que haya existido en este país y quizás en este continente. Y solo eso basta para celebrar, para estar de fiesta.

A los burgueses, entonces, a los gomelos zurdos y no zurdos de colegito privado y desayuno en la cama, a los malcriados históricos de este país entre los cuales me incluyo sin nada de orgullo, y que somos tantos porque el asunto no es solo de dinero sino de crianza, les dejamos de parte del Pacto unas palabras de aliento para enfrentar lo que se viene, aquel país mejor, aquella sociedad más equitativa, menos asimétrica, sin capatazgos, y les dejamos un mensaje de despedida y de corazón para que sepamos por fin que hacernos cargo de nuestra cotidianidad sin pasar por encima de nadie nos hará libres y será la primera condición para empezar vivir sabroso: ahora sí nos llegó la hora de aprender a lavar baños, mis princeses.