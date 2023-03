¿Ni para regalarle una boleta de la selección Colombia? el desprecio de Jesurún al Pibe Valderrama

.Publicidad.

La selección Colombia se prepara para enfrentar los amistosos contra Corea del Sur y Japón este 24 y 28 de marzo; y discutiendo sobre la renovación que está planeando hacer el técnico Néstor Lorenzo, en el programa de ESPN, Balón dividido, invitaron al histórico mediocampista de la tricolor Carlos el Pibe Valderrama. El exjugador habló sobre el inicio del proceso del técnico argentino; y además, aprovechó para sacarle los trapitos al sol a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

🎥 🚆 𝑯𝒐𝒍𝒂, 𝑼𝒍𝒔𝒂𝒏 Hicimos nuestra llegada en tren desde Seúl a la sede del partido del viernes 🆚 🇰🇷#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/S9KSG2iGKn — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 22, 2023

Todo ocurrió cuando uno de los periodistas del programa le preguntó si todavía paga por boletas para ver los partidos de la selección Colombia. En ese momento, bastante indignado, el Pibe Valderrama aseguró que desde que se retiro de la selección Colombia y del futbol, la Federación no le ha regalado una sola boleta para poder disfrutar de la tricolor. En medio de su queja, señaló a Ramón Jesurún y a sus antecesores como los culpables; y aseguró que todas las directivas abandonaron a los jugadores de la selección dorada de los 90.

"Nosotros fuimos a campeonatos mundiales y representamos a Colombia. Ninguno de los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol tuvo un gesto con ningún jugador para regalarle una boleta" aseguró el Pibe Valderrama.

Además, continuando con los regaños a la Federación, el exjugador aseguró que lo triste no era que no tuviesen un detalle con los exjugadores de la selección Colombia, sino que incluso cuando varios jugadores les pidieron boletas a los directivos, ellos les dijeron que no. "Yo no soy capaz de pedirles la boleta porque ustedes saben que yo no pido; pero compañeros se las pidieron y les dijeron que no. Por eso la contestación mía, porque nosotros nos ganamos el derecho de tener una boletica”

Finalmente, el Pibe Valderrama sentenció en ESPN que no confía en que la Federación tenga un cambio en su manera de ver las cosas; y aseguró que así como nunca han tenido un detalle en 20 años, no lo tendrán jamás. Una verdadera falta de respeto con los jugadores de la selección.