"Con lagrimas en los ojos" La chillada que se pegó Óscar Rentería tras ser echado de El pulso del fútbol

Como es bien sabido, el viaje de Óscar Rentería por El pulso del fútbol llegó a su final después de una desacertadas opiniones sobre el supuesto caso de abuso sexual que habría cometido Achraf Hakimi. El periodista fue mas que directo con sus comentarios; y además de asegurar que no le creía a la mujer que había puesto la denuncia, también insinuó que ella sabía lo que podría pasarle y que no tenía derecho a reclamar. Las palabras del comunicador abrieron el debate; y desde la cabeza de Caracol Radio no les gustó y le dijeron adiós.

Ahora bien, antes de irse de los estudios de Caracol Radio, el comunicador tuvo tiempo para hablar con su compañero de programa, Cesar Augusto Londoño; y así lo hizo saber el también periodista en el inicio de la nueva etapa de El pulso del futbol. Antes de darle la bienvenida a su nuevo colega, Juan Felipe Cadavid, hizo una pequeña reseña exaltando la labor que había hecho Óscar Rentería en el programa; y contó algunas infidencias que dejaron ver el dolor que sintió el periodista por haber sido echado del medio radial.

Y es que según lo confirmo Londoño, a Rentería le dio mas que duro la decisión de los directivos de Caracol Radio; y con lagrimas en los ojos, le encargó a su colega mantener a El pulso del futbol como el programa deportivo mas escuchado del país. Londoño puntualizó que Oscar Rentería le hizo esa petición sin odios, ni rencores; pero que su dolor por dejar la radio estaba presente en su corazón.

"Óscar me hizo un pedido con lágrimas en los ojos cuando dejó de hacer este programa... Él me dijo: ‘César, por favor, que ‘El pulso’ siga siendo el primer programa deportivo de la radio en Colombia, como lo marcan todas las mediciones. Lo dijo sin odios, sin rencores, con generosidad y, sobre todo, con mucha emoción, porque le salió del corazón" fueron sus palabras.