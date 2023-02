Ni Juanfer Quintero pudo resucitarlos: la farsa en la que se convirtió el Junior de Barranquilla

.Publicidad.

Cuando todo parecía indicar que el Junior de Barranquilla la iba a romper en el primer semestre de la Liga Betplay 2023, gracias al fichaje de lujo de Juan Fernando Quintero, la realidad es que el equipo sigue mostrando el fútbol mediocre que lo dejó por fuera de la final del clausura 2022, y un milagro sería lo único que podría sacarlo del mal momento. El conjunto tiburón ya completa una racha de 10 partidos sin conocer la victoria; y en el último encuentro cayó derrotado frente al modesto Bucaramanga, el nuevo equipo de Teófilo Gutiérrez.

Y es que definitivamente el Junior no da pie con bola. En el Estadio Alfonso López confirmó que por más de que tenga a, supuestamente, la plantilla mas competitiva de Colombia, necesita una reestructuración desde el cuerpo técnico. Arturo Reyes no logró engranar al equipo de lujo que le pagaron los Char; y los aficionados no se aguantan más los malos resultados, a tal punto que las barras ya empezaron a mandar mensajes a través de sus redes sociales; y hasta a disculparse con Juan Fernando Quintero por el papelón que está viviendo en el tiburón.

Así mismo, la molestia se evidenció mucho más debido al fichaje de Teófilo Gutiérrez por el Bucaramanga, después de que el Junior de Barranquilla lo ignorara en reiteradas ocasiones. El tiburón no solo perdió tres puntos que significan oro al final del todos contra todos, sino que lo hizo contra el club que sí supo apreciar a uno de sus máximos ídolos y goleador del club.

Habrá que esperar si el Junior logra sobreponerse a los malos resultados, porque de lo contrario el fichaje del año en la liga colombiana resultara en el mayor fracaso en la historia del futbol colombiano; y las horas de Arturo Reyes en el banco del estadio Metropolitano empezarán a estar contadas.