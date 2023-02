Despreciar a Teo y mantener a un pésimo técnico: los hinchas del Junior no soportan a los Char

.Publicidad.

Los Char son llevados de su parecer. Cada vez que hay elecciones agarran al Junior como un generador de votos. Por eso tiran la casa por la ventana. Se gastan un sueldo de 500 millones de pesos mensuales para mantener a Juan Fernando Quintero en su nómina, un esfuerzo que ningún equipo en Colombia puede hacer. Alex Char recibió al ídolo y se tomó fotos con él en el Metropolitano. Se gastaron una millonada en refuerzos, todos ellos mediáticos, pero no existe un plan definido en el Junior. A pesar de lo que diga César Augusto Londoño, Arturo Reyes no es el hombre idóneo para manejar una plantilla de lujo como la de los tiburones. Fuad Char y sus hijos debieron pensar en un técnico mejor, de más prestigio, pero eso no les conviene a ellos. Los Char necesitan manejar la nómina, darle órdenes al técnico de turno como si fuera una cajera de Olímpica.

Ademá, es desastroso que Teófilo juegue en Bucaramanga y no sea aprovechado por el Junior cuando él quería regresar a su tierra, Barranquilla, pero un problema persona con Fuad Char sacó a Teo de los planes del elenco Tiburón.

-Publicidad.-

¡Qué mal momento viven los Char! Después de 20 años de poner alcalde en Barranquilla se les puede atravesar un Nicolás Petro, a Alex Estados Unidos le canceló la visa y, para colmo, los hinchas del Junior ya no pueden mas. Gabriel El Russo, líder de la barra más importante del Junior, hizo públicamente su inconformidad por los resultados, por los 10 partidos sin ganar y quiere respuestas ya, de manera inmediata. Esto se ve en sus redes sociales:

Publicidad.