Ni glifosato, ni plásticos, ni fracking

La pereza de buscar soluciones ha llevado a la actual situación del planeta. El calentamiento global es un hecho probado y apenas algunos imbéciles que se encuentran en situación de poder, lo niegan con una arrogancia digna de su nivel de cultura. También hay los que trinan y chatean situaciones apocalípticas para asustar incautos, pero sin ninguna efectividad en las soluciones. Ni tan tan, ni muy muy. Lo que hay es que mirar las cosas con objetividad y buscar soluciones inmediatas tanto a nivel global y local, como personal.

La realidad es tozuda, los hechos de contaminación en ríos y mares son tan evidentes que no requieren grandes estudios. La mugre se ve, como diría mi mamá, así intenten esconderla barriendo debajo del tapete. Y eso es lo que pasa en Colombia donde las autoridades pretenden hacerse los de la vista gorda frente a problemas tan serios como la deforestación, el glifosato, los plásticos y el fracking.

La deforestación y la fumigación con glifosato van de la mano

La deforestación y la fumigación con glifosato van de la mano pues los que quieren defender que se ataque los cultivos ilícitos con la aspersión aérea de este herbicida dicen que toda la culpa de la deforestación la tienen estos cultivos y que sin el glifosato no hay forma de detener esta tala gigantesca que se da, por ejemplo, en la Amazonía y en los páramos.

Esto no es cierto, los páramos y la Amazonía están abandonados por el Estado que no hace sino tímida presencia frente al dominio de grupos al margen de la Ley. Las áreas denominadas “protegidas” tienen poco o nada de protección. Si acaso aparece de cuando en vez un guarda forestal o un funcionario de parques, lo hace en solitario, sin capacidad alguna de intervenir, llámese Parque Los Farallones, Chiribiquite, la Amazonía, o cualquier otra área donde si alguien quiere arrasar los recursos naturales lo puede hacer sin ninguna traba… de ser necesario se le unta la mano a alguien y se sigue adelante.

De manera que la deforestación no la protegen con glifosato, ni mucho menos. Tal vez la empeoran porque apenas se fumiga un área, los cultivos se trasladan a otra y así la tala va en aumento.

Leí que estaban intentando prohibir los plásticos en San Andrés y me dio risa

Con los plásticos tampoco se hace nada. Leí por ahí que estaban intentando prohibirlos en San Andrés y me dio risa. Es que la industria colombiana debe ser intervenida a la mayor brevedad. Plásticos utiliza todo el mundo, no solo los consumidores de pitillos. Plásticos hay en el sistema de salud, en el sector de alimentos, en la construcción, en los vehículos, en los empaques, en la industria textil, etc., etc. No se si el Partido Verde, por ejemplo, está trabajando en una regulación rigurosa para que todo el país se toque con este consumo desbocado de un veneno…. Ese sí más grave que el azúcar, que tiene tan mortificado a ciertos dirigentes.

El fracking que ahora le gusta al presidente Duque no le gustaba en campaña

Y el fracking. Esa técnica que ahora le gusta al presidente Duque, pero que no le gustaba cuando estaba en campaña. Si necesitamos más petróleo es, entre otras razones, porque necesitamos más plástico y porque nada se está haciendo para meter en cintura el consumo de derivados de los hidrocarburos.

Ya no podemos escudarnos en que somos una nación pequeña y que mientras las grandes potencias no hagan algo nosotros para qué nos esforzamos. Esto es lo que desmiente la joven Greta Thunberg al recordarnos que no hay nada más importante que el calentamiento global. El deterioro del medio ambiente no puede posponerse ni siquiera por la discusión del brexit, dice ella que es inglesa.

Esa es una dura realidad, nada hay más importante en la agenda mundial, local o personal que el tema ambiental y en Colombia pasamos de agache sin encarar lo del glifosato, la tala, los plásticos y el fracking como temas técnicos y no políticos. Mejor dicho como temas vitales e impostergables.

