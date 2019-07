VIDEO. La pelada de cobre de la semana. Jesús Santrich, no se ha “fugado” porque no ha sido condenado. Por ahora, solo está desaparecido. Si se completa una semana y no se presenta donde se debe presentar se puede alegar que se ha volado, y la JEP tendría que actuar con todo el peso de la ley, contra quien se acogió a ella.

